Byl to průlomový rozsudek: muže, který surově zkopal vlastní štěně a pobodal ho nožem, poslal soud loni na jaře na šestnáct měsíců za mříže.

Do vězení ale putoval jen „díky“ tomu, že už měl na kontě jiné zločiny. „Pokud by měl trestní rejstřík čistý, vyvázl by jen s obyčejnou podmínkou – jako všichni ostatní podobní delikventi,“ komentoval tehdy rozsudek strážník Václav Němeček, který zuboženého psa z bytu pachatele zachraňoval.

Vyšší sazby i odposlechy

To by se ale mělo změnit. Poslanci schválili novelu trestního zákoníku, podle které by se mělo s pachateli nakládat přísněji. Do vězení by mohli jít okamžitě – soudce by jim směl udělit nepodmíněný trest i bez předchozí kriminální minulosti. Pro změnu zvedly ruku prakticky všechny poslanecké kluby.

Že to udělají, avizovala většina nich už odpoledne. „Určitě budeme pro navržené znění hlasovat,“ řekla na tiskové konferenci třeba Helena Válková z ANO. Podporu zákonu už minulý týden vyjádřil také její stranický šéf a premiér Andrej Babiš.

„Naše hnutí je spolupředkladatelem tohoto zákona, takže naše hlasy měl jisté,“ uvedla také Monika Jarošová z SPD. Je pro ni totiž prý neakceptovatelné, aby pachatel, který surově utýrá psa, odešel od soudu jen s podmínkou. Nebo dokonce s pouhou pokutou.

Dominik Feri z TOP 09 doplnil, že důležitá je i ta část novely, která bojuje s množírnami. „Hlavním rysem množení zvířat je organizovanost a my musíme mít prostředky, jak takové organizace rozkrýt,“ řekl. Novela podle něj takové nástroje policii poprvé dává. Kriminalisté budou moci při podezření na tento organizovaný zločin použít konečně odposlechy a další potřebnou techniku. Česko má totiž v zahraničí léta pověst „špinavé množírny“ Evropy.

Původně přitom poslanci novelu smetli ze stolu. Namítali, že jsou trestní sazby za týrání zvířat až příliš vysoké. Norma totiž počítá s tím, že se sazby za tento čin zvednou z pěti až na šest let za mřížemi. Množitelům bude hrozit až desetiletý trest vězení – a to za chov zvířat v nevhodných podmínkách.

Pomohla petice

Senát se ale s jejich obavami neztotožnil a novelu vrátil zpět do hry. Poslancům také přistála na stole petice, kterou po nepřijetí zákona podepsalo 37 tisíc lidí. Žádali v ní zákonodárce, aby vůči krutosti na zvířatech nezůstávali neteční. „U násilí na nich totiž většinou nezůstane. Pachatelé časem vztáhnou ruku i na člověka,“ citovali psychiatry autoři petice z organizace Hlas zvířat.

„Poslanci se nakonec nechali přesvědčit, mám radost. Dnes jsem byl ještě pozván na několik poslaneckých klubů, abych připomněl smysl a dopad této novelizace a zodpověděl poslancům dotazy,“ řekl autor novely a advokát Robert Plicka. Na předloženém návrhu pracoval dva roky.