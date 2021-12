Dílo s názvem Songs of Disappearance (Písně zmizení) v těchto dnech suverénně předběhlo nahrávky od legendární švédské Abby nebo kanadského The Weeknda. Ještě větším překvapením byla porážka vánočních stálic, jako je Michael Bublé či Mariah Carey.

Album vyšlo 3. prosince a jeho vydání doprovázela kampaň na sociálních sítích, která cílila právě na to, aby se dostalo do australského hudebního žebříčku. Úspěch se dostavil, a to v mnohem větší míře než tvůrci čekali. Songs od Disappearance se stalo prvním dílem svého druhu, které se umístilo v elitní pětce hitparády, a nenávratně se tím zapsalo do australské hudební historie.

Zdroj: Youtube

Pro záchranu ohrožených

Za netradičními hudebními hity stojí největší národní organizace na ochranu ptactva BirdLife Australia, která se o opeřence stará už přes sto let. Celý projekt je zaměřen právě na její podporu. Výtěžek z alba poputuje výhradně do rukou organizace, aby pomohl v další ochraně ohrožených druhů.

„Album je velmi speciální, můžeme v něm slyšet nahrávky vzácných ptáků, kteří možná nepřežijí, pokud se nespojíme, abychom je ochránili,” řekl serveru The Music Network výkonný ředitel BirdLife Australia Paul Sullivan.

Podle výzkumu Univerzity Charlese Darwina je nyní ohrožen jeden ze šesti australských ptáků – tedy 216 z 1299 druhů. Studie, do níž přispělo více než tři sta odborníků, uvádí, že řadu z nich tlačí blíže k vyhynutí změna klimatu. Například v v letech 2019 a 2020 zdevastovaly mohutné lesní požáry jejich stanoviště a BirdLife Australia odhaduje, že počet ohrožených druhů ptáků se kvůli nim zvýšil až o čtvrtinu.

Pro někoho možná bizarní či legrační eso hitparád tak v sobě skrývá důležité poselství. „Ačkoli je tato kampaň zábavná, je tu i vážná stránka věci. A vídět, jak ptačí nadšenci ukázali vládám a firmám, že Australanům na vzácných opeřencích záleží, bylo povzbudivé,“ dodal výkonný ředitel BirdLife.

Hodiny čekání na pípnutí

Songs of Disappearance obsahuje zpěv 53 nejohroženějších opeřenců. Na některá pípnutí se přitom muselo trpělivě čekat dlouhé hodiny v buši. O nahrávky ptáků se postaral David Stewart, který se na zaznamenávání „hlasů“ zvířat v divočině zaměřuje. Mistr zvuku za svůj život strávil více než třicet let právě sběrem zřídkakdy slyšitelných projevů australské přírody.

Album je k dispozici na internetových stránkách https://songsofdisappearance.com. Podpořit ochranu australských ohrožených druhů tak může každý.