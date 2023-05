/VIDEO/ Přechod přes nejvytíženější silnici v Třebíči není momentálně příliš bezpečný. Na Masarykově náměstí před gymnáziem, okolo kterého vede průtah, totiž chybějí semafory.

Na hlavním tahu Třebíči chybějí semafory. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Je to kvůli uzavírce v přilehlé ulici Bedřicha Václavka. Již zde probíhají přípravné práce pro instalaci nových, chytrých semaforů. Prosíme proto řidiče, aby byli opatrní, zejména u přechodu pro chodce. V průběhu května zde budou nové semafory, vybavené technologií pro monitorování provozu, úpravu signálních plánů a pro plynulejší průjezd křižovatkou,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Podle místních je přechod křižovatky nyní nebezpečný zejména pro děti a studenty. „V okolí je hned několik škol, děcka tudy chodí do centrální jídelny. Musím ale říct, že co jsem viděla, tak řidiči opravdu dávají docela pozor. Spíš mi přijde, že mnohdy dělají problémy chodci. Kolikrát se courají po jednom a hrozně pomalu. Auta tak často zastavují a celkově to zdržuje provoz,“ zamyslela se Jitka Honsová, která dění na křižovatce chvíli pozorovala s redaktorem Deníku.