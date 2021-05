Nejpalčivějším problémem byla po dlouhá léta zastaralá školní kuchyň. „Když jsem se v ní byla podívat během mého prvního volebního období, nevěřila jsem vlastním očím. Měli tam vařečky, co už nevypadaly ani jako vařečky. Bylo jasné, že je rekonstrukce opravdu nutná, protože většina vybavení pocházela z osmdesátých let,“ vzpomínala Uhrová.

Během opravy se změn dočkala i školní jídelna. „Byla spojená s počítačovou učebnou, což bylo prostě nevyhovující, takže jsme to vymysleli jinak. V té době nastoupila do školy nová paní ředitelka a spolu jsme se domluvily. Nyní už je to jen školní jídelna a v budoucnu by tam mohly být některé školní akce například pro rodiče,“ popsala Uhrová.

Nové zázemí získali i žáci. „ Staré drátěné šatní klece se zrušily, nahradily je vzdušné šatní skříňky zelené a žluté barvy, což působí velice příjemně. Navíc byly nové vymalovány i celé prostory. V přízemí byla také položena nová dlažba a vyměněny všechny dveře.," komentovala ředitelka školy Ilona Jirovská.

Žádné lamino

Tím ale obnova základní školy v Přibyslavicích zdaleka nekončí. „Chceme pokračovat v renovaci parket v dalších třech třídách,“ uvedla Jirovská. Školní budova by se mohla dočkat i nových dveří. „Máme dřevo z obecního lesa, takže krok po kroku chceme vyměnit i zbývající dveře. Školní budova má nějaký ráz, nechtěla bych tam dávat laminátové. Jednou jsme stará školička, tak by to tak mělo zůstat, proto bojuji za ty dřevěné ,“ mínila Uhrová.

Dokladem historie jsou i samotné třídy. „Máme v nich totiž stupínky. Byly ve špatném stavu, část lidí chtěla, abychom je zrušili, ale já jsem za ně bojovala. Nejprve se při renovaci musely vytrhnout, poté je dělníci zrekonstruovali a daly se zpět na svoje místa,“ doplnila starostka.

Do budoucna by žáci v Přibyslavicích mohli dočkat i nového školního dvora. „Loni jsme totiž zbourali starou školní kotelnu, která byla k ničemu. Máme zažádáno o peníze na nové dětské hřiště za školou, kde bude využitá i stráň. Budou tam různé šplhací prvky. Nahoře nad strání je pak rovinka, kde bude altánek. Děti by tam mohli mít venkovní výuku,“ poodhalila Ivana Uhrová.