Na vánoční období se Rybníčková chystala od října. Nakupovala víno na punč a svařák či ingredience na vaření. „Do příprav jsme investovali přes sto tisíc korun. To, že přijdeme o stánky, nás nezlikviduje. Přesto trhy chodu organizace významně pomáhají. Vánoce jsou období, kdy si na svou činnost zvládneme vydělat. Měli jsme v plánu prodávat šicí výrobky, židovské cukroví i pečivo z naší pekárny. Teď nevím, jak a jestli se zásoby podaří prodat,“ přemýšlí trhovkyně.

První letošní bruslaře v Třebíči nezastavilo ani husté sněžení, podívejte se

Je to podruhé za sebou, co se ve Vrátkách budou muset bez trhů obejít. „Před pandemií jsme na náměstí nechyběli více než deset let. Loni byl ale lockdown tvrdší, byli jsme omezení víc. Teď můžeme mít aspoň otevřenou kavárnu. Mám naději, že se nám letošek podaří zvládnout lépe. Pořád to ale je mimořádně náročné. Snad aspoň vyjde příští rok, těším se na něj,“ doufá Rybníčková.

V minulých letech byli ve Vrátkách zvyklí být na trzích ve více městech a obcích. „Dostali jsme pozvánky mít stánky v Jihlavě, Dukovanech či ve Starči. V minulých letech jsme to využívali. Letos jsme se z kapacitních a preventivních důvodů rozhodli zacílit jenom na Třebíč. Jenže nakonec nevyjde ani ta,“ mrzí stánkařku.

Podívejte, jak probíhaly vánoční trhy v Třebíči dříve

I přes komplikace si ve Vrátkách zachovávají optimismus. „Dokážeme se tu semknout a najít východiska, abychom to zvládli. Bez toho už by to dávno nešlo. I když máme otevřený krámek, limitují nás nařízení. Jelikož je dodržujeme, bývají na nás někteří zákazníci naštvaní a nepříjemní. Pokutu si ale nemůžeme dovolit. Věřím, že letošek přese všechno zvládneme, co nám zbývá. Beru to tak, že bude lépe,“ dodává s nadějí.