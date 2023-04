Už půl roku chodí Třebíčané po opraveném Karlově náměstí. Většina si jich už na novou podobu zvykla, někteří ale říkají, že je poměrně prázdné. „Určitě by to chtělo nějak zaplnit, prostor zde na to je. Když jsem teď slyšela, že tu mají být ty stylové stánky s občerstvením, byla jsem za to ráda. Bude to příjemné zpestření,“ zamyslela se Věra Zemanová z Třebíče.

Mobilní stánky mají být na čtyřech místech. Lidé, kteří by je chtěli provozovat, se o ně mohou ucházet právě nyní. Předložit musí návrh vzhledu stánku a prodávaný sortiment. „V italském Rimini jsme si kupovali zmrzlinu u stánku, který byl udělaný z toho známého skútru Vespa. Místo tandemu měl zařízení na výrobu zmrzliny. Moc se mi to líbilo. Zmrzlinář vždy ráno přijel na náměstí, nad chladicím zařízením si rozložil malou pergolu, která zároveň sloužila jako poutač, a začal prodávat. Večer zase odjel,“ popsala Zemanová.

Právě takové stánky by uvítalo i město. Musejí být nápadité, ale hlavně vkusné. „Chceme nejenom více možností občerstvení pro občany a turisty, ale chceme také, aby prodejní zařízení bylo na vysoké estetické úrovni,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

S tím souhlasí i Klára Nejedlá. „Ten střed je potřeba nějak zaplnit, ale musí to nějak vypadat. Každopádně jen stánek se zmrzlinou tomu moc nepomůže. Já osobně bych uvítala takový stánek, kde by se nejen prodávala zmrzlina nebo káva, ale kde by se dalo i sednout a popovídat si s kamarádkami. Třeba na takový ten stylový nábytek z palet, jaký bývá na festivalech. Musely by tam ale být i slunečníky, protože sedět na sluníčku by se mi nechtělo,“ popsala mladá žena, která zároveň uvedla, kde by si podobné zařízení přála. „Pokud by něco takového bylo u těch vodních prvků, bylo by to fajn. Byl by tam krásně svěží vzduch,“ dodala.

Zájemci o provozování těchto stánků se mohou městskému architektovi hlásit do 2. května. Ten mimo jiné posoudí, zda se zařízení na náměstí vůbec hodí. Hlásit se mohou mimotřebíčští i třebíčští uchazeči.

Provozovat mobilní občerstvení by chtělo například Café Demaris nacházející se pod třebíčskou městskou věží. Ta už tuto myšlenku dokonce avizuje i na plakátku při vstupu do kavárny. Její majitel Michal Ferdan ale upozornil, že o podobném zařízení uvažuje již od podzimu a s nynější nabídkou města nesouvisí. „Připravuji to už delší dobu, zatímco město s tím přišlo asi před dvěma týdny. V našem případě by to bylo tak, že bychom rádi přes týden obsluhovali některá místa v Třebíči a o víkendech s tímto mobilním stánkem byli třeba na festivalech. Nyní tedy zjišťujeme možnosti,“ objasnil Ferdan.

Oproti tomu Pavla Vostalová, která provozuje kavárnu Papi Café přímo na náměstí, s mobilním stánkem nepočítá. „Máme kamennou kavárnu a u ní bude v létě zahrádka. Takže ze stánku prodávat nebudeme,“ vysvětlila Vostalová.

Kde mají na náměstí stát mobilní stánky s občerstvením: