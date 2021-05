Po roce se do lavic opět vrátili všichni studenti a v ten samý den psali maturanti první didaktický test. Podle ředitele gymnázia v Havlíčkově Brodě Hynka Bouchala se učitelé snaží vrátit studenty co nejdřív k normálu. „Souběh maturit a návrat studentů do škol je problém z hlediska organizace, ale lze to zvládnout. Studenti maturitních ročníků psali ráno test z matematiky, odpoledne z angličtiny. Rok nebyli ve škole. Naštěstí mají určité úlevy. Nemusí maturovat ústně z češtiny a angličtiny. Na písemný test mají víc času než obvykle,“ vysvětlil. Maturanti se testovali antigenním testem na covid minulý týden, ostatní studenti první hodinu ve třídě.

V gymnáziu maturuje necelá stovka studentů. Ostatních 400 se snažili pedagogové vrátit do reality adaptačními aktivitami. Jak upřesnil ředitel Bouchal, odpadlo studentům odpolední vyučování. První hodinu dostali možnost o svých pocitech mluvit s učitelem nebo psychologem. „První týden nebudeme studenty známkovat vůbec. Další týden jen umírněně,“ vysvětlil ředitel a dodal: „Všechno je pro ně lepší než distanční výuka.“

Podle Jiřího Cočeva ředitele Střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou označit skloubení maturity a návrat studentů do škol za problém je společenský mýtus. „Studenti se vracejí do lavic a je to nádhera. Kdo v tom vidí problémy, měl by zvážit, jestli chce ve školství dál pracovat. Normálně se maturuje, normálně se učí, žádné senzace se nekonají,“ prohlásil rezolutně.

Zvládnout návrat studentů zpátky do školy a maturitní testy se musela i Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Žďár nad Sázavou. Jak popsala ředitelka Marie Vystrčilová, od pondělí probíhala ve škole již běžná prezenční výuka, každá třída se učila jen pět hodin, kvůli maturitním testům. V úterý 25. května začne vyučování ve třídách od třetí vyučovací hodiny. Další dny je už běžná výuka dle rozvrhu. Žáci budou jednou v týdnu testováni.

Zpátky do škol

Obnoví se výuka na středních školách, dosud mohou studenti docházet jen na praktickou výuku. Návrat se týká asi 390 tisíc studentů středních odborných škol a vyšších ročníků gymnázií. Výuka nebude rotační. Zakryté dýchací cesty po celou dobu výuky jsou podmínkou. Pravidelné testy rovněž Do škol se mohou vrátit i vysokoškoláci, mnohde je to ale pouze teoreticky, protože na vysokých školách už končí semestr a začíná zkouškové období. Běžný provoz začne v základních uměleckých školách. Ve skupině více než 10 dětí je podmínkou test. Uznává se i ten ze školy.

Zdroj: Ministerstvo školství

Je to šrumec. Tak zhodnotila situaci v třebíčském gymnáziu ředitelka Alice Burešová. Jak zpřesnila, je možné obě věci zvládnout, ovšem s maximálním nasazením. „Máme dost pedagogů. Tak jsme si úkoly rozdělili. Maturantů je 120. V pondělí psali dopoledne test z matematiky. Ostatní mají běžné vyučovací hodiny,“ vysvětlila.

I podle ředitele Romana Vítů z Manažerské akademie střední odborné školy s.r.o Jihlava lze maturity i návrat studentů najednou zvládnout. „V pondělí ráno psal test z matiky jeden člověk. Odpoledne angličtinu už 32 studentů, takže jsme je rozdělili do tříd. Učí se normálně, ale ostatní studenti šli v pondělí o tři hodiny dřív domů a v úterý přijdou o tři hodiny déle,“ konstatoval. Jak dodal, komplikací je nutné testování studentů i pedagogů.

Podle předsedy Unie školských asociací Jiřího Zajíčka musí část výuky po návratu středoškoláků 24. května zřejmě odpadnout, protože zároveň začnou didaktické testy maturitních zkoušek. „Žáky jsme k prezenční výuce chtěli dostat co možná nejdřív, ale to načasování mi přijde poměrně dost nešťastné,“ řekl a dodal, zda by nebylo lepší pokračovat ještě několik dnů v distanční výuce.