V příhraničním Hevlíně na Znojemsku mají obyvatelé snad vše potřebné k životu. Chybí jim ale to zásadní. Lékaři. Jako mnoha dalším obcím na jižní Moravě. V okrese Znojmo s mnoha malými vesnicemi ale pociťují nedostatek, především všeobecných praktických lékařů, snad nejvíc. „Musíme dojíždět do Hrušovan nad Jevišovkou a vždycky někoho otravovat, aby nás odvezl,“ stěžovala si například třiasedmdesátiletá Eva Schovancová.

Zubaři - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Krize s nedostatkem lékařů se v obcích prohlubuje už několik let. Většina z nich přesluhuje v důchodu a noví doktoři se na vesnice nehrnou. „Je to velký problém. Dlouhodobě se nám nedaří lékaře sehnat. Není tu žádný. Máme opravenou ordinaci, kam sice dojíždí jedna praktická lékařka dvakrát týdně na dvě hodiny. To je ale málo. Dětská lékařka odešla do důchodu a náhradu se nám nedaří zajistit. Chybí zubař a to i v blízkosti Hevlína. Lidé musí dojíždět do Znojma nebo Hrušovan,“ přiblížil starosta obce se zhruba čtrnácti sty obyvateli Antonín Pichanič.