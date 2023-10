Do úprav rizikové křižovatky u Vícenic u Náměště nad Oslavou se příští týden pustí silničáři. Přibude nové značení, odbočovací pruh a sníží nejvyšší povolenou rychlost.

Silničáři upraví rizikovou křižovatku u Vícenic u Náměště nad Oslavou. Přibude značení i odbočovací pruh. | Foto: ŘSD ČR

Do práce se pustí v úterý a ve středu. „Konkrétně se jedná o průsečnou křižovatku silnic I/23 a II/399 s místní komunikací do osady Placký Dvůr,“ popsal mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý. Zároveň poukázal na to, že za posledních cca pět let tam došlo k šesti dopravním nehodám. Při nich se zranilo devět lidí a škoda se vyšplhala přes tři miliony korun. Křižovatkou projede každý den devět a půl tisíce vozidel, z toho čtrnáct procent tvoří nákladní a kamionová doprava.

Po rekonstrukci reklamace. Moravský Karlův most v Náměšti potřebuje další opravu

Podle bezpečnostní inspekce může být stávající rozmístění svislého dopravního značení pro řidiče matoucí, obzvlášť za snížené viditelnosti. „Dalším faktorem, který má na nehodovost vliv, je absence odbočovacího pruhu ze silnice I/23 od Náměště nad Oslavou na komunikaci II/399 směr Dalešice,“ doplnil mluvčí.

Silničáři upraví rizikovou křižovatku u Vícenic u Náměště nad Oslavou. Přibude značení i odbočovací pruh.Zdroj: ŘSD ČRPrávě vytvoření odbočovacího pruhu má být stěžejním bodem úprav. Ten vznikne vlevo ze silnice I/23 ve směru od Náměště nad Oslavou na silnici II/399 směrem na Dalešice. Doplněný bude dopraví značkou „POZOR – odbočující vozidla“. „A to jak ze směru od Třebíče, tak i od Náměště n. O. Navíc bude na silnici I/23 v obou směrech před křižovatkou snížena rychlost z 90 na 70 km/h,“ dodal Veselý.

Pracovat na místě budou silničáři v úterý 31. října a ve středu 1. listopadu. V místě prací bude po oba dny částečně omezen provoz.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Auta stojí i tam, kde nesmí. Náměšť omezí parkování na Masarykově náměstí

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek