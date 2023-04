Cyklistické piktogramy a cyklopruhy na mnoha místech téměř nejsou vidět. Problém je hlavně na frekventovaných silnicích.

Když před půldruhým rokem pokryly třebíčské ulice takzvané cyklokoridory, řada lidí nad nimi kroutila hlavou. Cyklisté, kteří tyto obrázky a čáry znali z jiných měst, je ale vesměs vítali. Velké piktogramy s motivem cyklisty a pruhy, které oddělují jezdce na kole od aut, jim přinášejí aspoň trochu bezpečí. Jenže po několika měsících začaly nástřiky blednout. A nyní jsou na mnohých místech sotva patrné.

Na kole po Třebíči hodně jezdí Patrik Janovský. „Mrzí mě, že je to cykloznačení v takovém stavu. Jednak je to dobrý psychologický prvek, ale určitě to i něco stálo,“ uvedl Janovský, který dokázal bez přemýšlení uvést hned několik míst, kde značení již téměř zmizelo. „Napadá mě třeba kruháč na konci ulice Marie Majerové pod Billou. Tam jsou ty obrázky opravdu skoro neznatelné. Pak například na některých místech v Míčově ulici. Tam je to o to horší, že je v těch místech poměrně provoz. Anebo třeba v Domcích, jak se jede na Václavské náměstí,“ vypočítal Janovský.

Podle dalšího Třebíčana Jana Novotného je toto cykloznačení dobré jak z pohledu cyklisty, tak automobilisty. „Jezdím jak na kole, tak autem. Jako cyklista vím, že se mám držet v místě těch piktogramů a za pruhy. A jako řidič auta jsem při spatření těch značek vždy opatrnější. Dám nohu z plynu, tam, kde jsou cyklopruhy, se snažím jet víc do středu silnice, i když před sebou žádného cyklistu zrovna nemám. Co kdyby náhodou vyjel třeba zpoza stojícího auta,“ zamyslel se Novotný. „Podle mě to takhle působí na naprostou většinu lidí, ať už cyklistů, tak automobilistů. Pokud nejsou úplně bezohlední, vědí díky tomu, kde je jejich místo,“ dodal.

Po Třebíči je více než devět kilometrů tohoto vodorovného dopravního značení. Nástřik stál 1,3 milionu korun. „Poškozených úseků je zhruba polovina, ale je to běžný stav po zimě. K opotřebení dochází samozřejmě v místech největšího smykového tření pneumatik. Tedy třeba v místech kruhových objezdů, křižovatek či křížení výjezdů z parkovišť,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Z toho vyplývá, že značení není smyté, ale sjeté. Je to patrné i na pohled, protože na méně vytížených ulicích nástřik zůstává víceméně v dobrém stavu. Tam, kde je větší provoz, je i větší pravděpodobnost, že řidiči vjedou na cyklokoridor, a tedy například přejedou oddělující linii. „Neoprávněně pak jedou půlkou auta ve vyznačeném jízdním pruhu pro cyklisty, což správně nesmějí. To se stává v podstatě téměř všem řidičům autobusů a nákladních vozidel, ale samozřejmě i osobní vozidlům,“ popsal Pacal.

Město chce nyní poškozené cykloznačení reklamovat u zhotovitelské firmy. „My udělali nástřik podle zadání a požadavků. S třebíčskou radnicí máme dobré vztahy, opravíme to, ale je nutné pamatovat na to, že se to musí pravidelně obnovovat. Je jasné, že při takovéto technologii nemůže nástřik po dvou zimách vydržet,“ sdělil jednatel společnosti Doznač Václav Kaska.

Ten potvrdil, že nejhorší stav je v místech, kudy jezdí městská doprava. „V ulicích, kudy jezdí autobusy, je to vidět nejvíc. Ty totiž pravými koly jedou přímo po tom nástřiku,“ uvedl s tím, že první nástřik bývá technologicky nejobtížnější. „To je patrné nejen v Třebíči, ale na všech stavbách. Možností by byly plastové nástřiky, ty vydrží déle. Ale cenově jsou zcela někde jinde,“ dodal Kaska.