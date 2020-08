K datu 14. září budou dělníci hotoví v Jejkovské bráně, která je nyní zavřená. To je výjezd směrem k hlavní poště. V první fázi stavaři odvedou práci na horní straně náměstí, to potrvá asi rok, pak se přesunou na dolní stranu.

Pro lidi to znamená několik výrazných změn. Radnice bude Třebíčany o novinkách průběžně informovat ve zpravodaji a na sociálních sítích. Na náměstí bude omezený vjezd, nebudou tam zajíždět městské autobusy, jen malý, který obslouží zdejší zastávky. Hlavní „stanoviště“ MHD bude na Stařečce. Majitelé provozoven a všichni z 216 podnikatelských subjektů, kteří zde mají zapsané sídlo i zákazníci, se k nemovitostem dostanou po přechodových lávkách. Dále z náměstí v příštím roce zmizí trhovci. Zaparkovat půjde obtížně nebo vůbec.

Advent a vánoční strom?

A jiný bude samozřejmě advent. Celý program se přesune do oblasti okolo kostela svatého Martina a Hasskovy ulice,“ zmínil starosta Pacal.

Kde bude vánoční strom, je zatím otázkou. Bude to záviset na vývoji stavebních prací a toho, jak moc stavebního materiálu zůstane přes zimu před radnicí, kde je jediné místo, kam lze hluboko v zemi a bezpečně ukotvit přivezený jehličnan.

„Nabízí se varianta, nazdobit jeden ze smrků, které jsou za kostelem sv. Martina. Nejsou kdovíjaké, ale ten, který vypadá jakž takž nejlíp, by měl žárovky,“ zmínila ředitelka třebíčské kultury Jaromíra Hanáčková.

Okolo kostela a v Hasskově ulici bude na dobu adventu omezená doprava, aby zde mohlo být rozmístěno všech dvacet dřevěných stánků, které radnice pořídila loni. Pódium bude zády k faře a betlém před vstupem do kostela. „Pokud to situace ohledně covidu dovolí, vznikne na nádvoří Národního domu velký stánek s dobrotami jako je grilované maso, možná dokonce zabíjačka, ale to samozřejmě podřídíme vývoji koronaviru,“ předeslala Hanáčková.

Soutěž na rozsáhlou opravu Karlova náměstí

Šlo o nadlimitní veřejnou zakázku, soutěž měla dvě kola. Přihlásilo se osm účastníků, někteří byli místní, jiní z daleka. Všichni splnili zadaná kritéria. Vycházelo se z předpokládané ceny dvě stě milionů korun. V prvním kole účastníci nabízeli, že dílo provedou za částky, které se pohybovaly i nad dvě stě miliony.

Pro druhé kolo, které se uskutečnilo elektronickou aukcí, byla vyvolávací sumou nejnižší částka z prvního kola. Ta činila 155 milionů korun. Jedna z místních firem nakonec uspěla s nabídkou 133 milionů, což je o 67 milionů korun méně než byl původní předpoklad.

Práce mají trvat do 19. září 2022. Ve finále bude mít náměstí komplet nové inženýrské sítě v zemi, bude předlážděné a mimo jiné přibudou dvě kašny. Ta před radnicí vznikne podle návrhu, který uspěl v architektonické soutěži. Fontána v podobě zlatého prstence na tenkých nohách bude umět v parných dnech chrlit vodní mlhu.