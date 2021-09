Jedna ze změn se dotkne i samotného centra Třebíče. „Ze zpoplatněného ceníku vypadává ulice Přerovského, do budoucna nebude předmětem vydávání parkovacích karet. Lidé, kteří v místě podnikají si budou moci zažádat o parkovací karty na Soukupovu ulici, která je v těsném sousedství,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Nově bude možná odstavit auto na Heliadově ulici pod vlakovým nádražím pouze s parkovací kartou. „Reagujeme tak na tlak místních. Tuto ulici často využívali k parkování lidé, kteří míří do centra města. Rezidenti poté nemohli odstavit auta u vlastních domů. Nově v místě budou moci parkovat pouze ti s parkovací kartou. Vydáme ji těm, kteří v ulici bydlí,“ sdělil Pacal.

Místní změny vnímají různě. „Nejsem si jistý, jestli to k něčemu bude. Hodně lidí kašle na to, zda je místo vyhrazené pro parkovací karty nebo ne a prostě to zkusí. A dost pochybuji, že bude mít městská policie dost kapacit, aby stihla kontrolovat všechna místa každý den,“ mínil Karel Cafourek z Třebíče.

Třetí změna se týká administrativy. Lidé si žádost o vydání parkovací karty vyplní z pohodlí domova. Na úřad poté půjdou až je úředník upozorní, že je karta k vyzvednutí. „Systém bude zprovozněný nejpozději během letošního prosince. Zároveň do databáze bude mít přístup i městská policie. Strážníci, kteří jsou vybaveni čtečkami poznávacích značek, ihned uvidí, zda má dané auto platnou parkovací kartu či nikoliv,“ komentoval starosta města Pavel Pacal.

Do budoucna by tento systém mohl zcela nahradit i vydávání fyzických karet. „Strážnici pak nebudou muset řešit, zda někdo zapomněl kartu umístit za okno auta. Ale tohle nastane v momentě, kdy budou všichni příslušníci městské policie vybaveni patřičnými čtečkami,“ doplnil Pacal.

Změny v placeném stání v Třebíči



- Nově nebude zpoplatněné stání v Přerovského ulici, která těsně sousedí s náměstím.



- Podnikatelé, kteří tam mají provoz, mohou žádat o karty na parkování na Soukupovu ulici.



- Naopak pouze s parkovací kartou bude možné odstavit auto v Heliadově ulici, pod vlakovým nádražím.



- Nejpozději od prosince bude možné žádat o parkovací karty online, na úřad si je poté lidé přijdou jen vyzvednout.