Od 15. prosince tohoto roku se Jihomoravský kraj dohodl s Krajem Vysočina na nových pravidlech pro mezikrajské cesty. Jihomoravský ceník (tarif IDS JMK) bude nově platit mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi jak ve vlacích S81, tak na autobusové lince 815 a 832. „Tato změna reaguje na požadavky obcí na hranici Jihomoravského kraje, spádujících do Moravských Budějovic a souvisí se změnou jízdního řádu na železnici,“ informovali zástupci společnosti Kordis JMK, která má změny na starosti.

Konec linky Dačice - Brno

Podobně budou do linky 441 Moravský Krumlov – Hrotovice zahrnuty i nové spoje jako náhrada končící neintegrované linky vedené od Dačic přes Moravské Budějovice, Polánku a Ivančice do Brna. „Půjde o prodloužení vybraných spojů linky 441 z Dukovan přes Slavětice do Hrotovic, vybrané spoje obslouží navíc Rouchovany. A dojde k prodloužení provozu této linky v pracovních dnech do pozdních večerních hodin. Linka 432 bude nově obsluhovat zastávky v centru Polánky pro snazší přestup mezi linkami 432 a 441,“ upřesnili zástupci společnosti Kordis JMK.

Kde koupit lístek?

Prakticky na celém území jižní Moravy se od 15. prosince ruší tarif Českých drah. Cestující už to zaznamenali a hojně o tom mezi sebou diskutují. „Nicméně Třebíčska, potažmo Vysočiny, se to netýká. Protože pokud cestující pojede například z Třebíče směr jižní Morava, normálně si koupí jízdenku ČD až do cílové stanice,“ řekl předseda Krajské dopravní komise Kraje Vysočina Aleš Kratina.

Důležité podle jeho slov je, kde se do vlaku nastoupí a kde se vystoupí. „Když cestující nastoupí mimo území jižní Moravy, znovu zvolím příklad v Třebíči a koupí si zpáteční jízdenku do Brna, bude mít tarif ČD. A kdyby chtěl už na pokladně v Třebíči zakoupit další jízdenku z Brna například do Blanska, neprodají mu ji. Bude si ji muset koupit dle tarifu IDS JMK v Brně nebo v e-shopu elektronicky třeba prostřednictvím telefonu,“ vysvětlil.

Tarify obou krajů

Na Třebíčsku budou tři oblasti, kde budou moci být od jara příštího roku používány tarify obou krajů. „Bude se jednat o Moravskobudějovicko, Hrotovicko a Náměšťsko,“ řekl Aleš Kratina. Co to přinese cestujícím? „Koupí například ve Studenci lístek dle vysočinského tarifu VDV na čtyři zóny, bude moci jet až do Zastávky u Brna a nebude si muset koupit další jízdenku,“ přiblížil.