Zmatky v zastávkách: ICOM přišel o nádraží, podmínky diktuje jinak

Třebíč – Nevídaný chaos zavládl na autobusovém nádraží v Třebíči. Společnost ICOM transport přesunula řadu svých linek od tohoto týdne na zastávky v Sucheniově ulici.

Udělala to bez předchozí informační kampaně. Podle informací Deníku jde o 300 spojů týdně. Zastávky nejsou pořádně označené. Navíc se v nových jízdních řádech obě protilehlá stanoviště na nejfrekventovanější několikaproudé silnici nazývají shodně – zkratkou „u aut. nádr.“ Tedy U Autobusového nádraží. Žádné rozlišení například číslem 1 a 2.

„Je to strašné, s tříletou dcerou běháme v dešti po autobusáku a hledáme, jak jet směr Štěměchy. Mám s ní letět přes tu velkou silnici? Nebo nám to jede tady ze strany od nádraží? Hodnotím to jako výsměch cestujícím,“ stěžoval si v úterý mladý muž.

Jiná cestující už byla podle svých slov svědkem situace, kdy přijel na jednu ze zmíněných zastávek s názvem „u aut. nádr.“ řidič modrého příměstského autobusu společnosti ICOM, zakřičel na celou Třebíč: „Předín!“ „Lidi jak ovce utíkali, div se nepřerazili,“ zmínila žena.

Stávají se i takové situace, kdy obtížně pohybliví důchodci nestihnou ve spěchu překonat kovové zábrany, které oddělují prostor nádraží od frekventované silnice. Autobus jim ujede a oni musí čekat i několik hodin na další.

„Nevíme, jak cestující informovat, co jim odkud jede, ICOM nám nepředal žádné informace. Snažím se, chci pomoci všem, kteří se na mě obrátí, ale jen odhaduji, co odkud z té Sucheniovy pojede,“ řekla paní za okénkem ve výpravní budově.

Aby vůbec mohl dopravce začít zastavovat jinde, musí mít svolení kraje. Účastníkem řízení je i obec, v tomto případě město Třebíč. ICOM nedávno zažádal u 39 linek o změnu, tedy o to, aby se vyhnul zajíždění na autobusové nádraží a mohl mít zastávky v Sucheniově ulici. Město všech 39 žádostí zamítlo.

„Na zastávce U Autobusového nádraží nelze ve špičce zajistit bezpečný provoz autobusů příměstské autobusové dopravy – je tam příliš krátké nástupiště,“ zněl jeden z argumentů města.

Proč kraj ale nakonec razítko pod svůj souhlas dal? „Kraj Vysočina neměl žádnou zákonnou možnost nevyhovět žádosti o změnu zastávky,“ reagovala mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Optikou kraje jde o změnu „pouze u několika málo jízdních řádů“. Svatošová taky uvedla, že zastávky jsou v těsné blízkosti nádraží a město nemělo své zamítavé stanovisko řádně vyargumentované.

„Radnice podá na Ministerstvo dopravy podnět k přezkumu postupu krajského úřadu v řízení o změnách licencí příměstské autobusové dopravy,“ sdělila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Všechno odstartovala změna nájemce prostoru autobusového nádraží a výpravní budovy. K té došlo po řádné veřejné soutěži v září. Uspěla místní firma Tredos a po dvaceti letech musel odejít ze hry dosavadní nájemce, jihlavský dopravní gigant ICOM transport.

ICOM zároveň zajišťuje pro objednavatele, tedy kraj, provoz modrých příměstských autobusů. S Tredosem dosud neuzavřel smlouvu. Kdo na nádraží zajíždí, platí poplatky. A případně se domlouvá s objednavatelem dopravy na kompenzacích. Kdo nezajede, poplatkům se vyhne.

„Náš návrh smlouvy nepodepsali. Berou to, že žádná smlouva není. Ještě nám od září nezaplatili ani korunu. O ničem nás neinformují,“ konstatoval na adresu ICOMu jednatel Tredosu František Pléha.

Předsedkyně představenstva ICOMu Kateřina Kratochvílová k tomu pouze sdělila: „Nezajíždět na autobusové nádraží není našim cílem, bohužel neznáme podmínky za užívání nádraží. Z těchto důvodů omezujeme v současné době zajíždění.“

Třebíčská radnice nyní jedná s firmou Tredos, že od ní provozování autobusového nádraží převezme.

„Předpokládám, že z toho pro nás vyplynou nějaké kompenzace, protože jsem tam už do řady věcí zainvestovali,“ dodal jednatel Tredosu Pléha.