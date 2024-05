Bývala to téměř ruina, nyní je ten dům ozdobou Blahoslavovy ulice v třebíčské židovské čtvrti a navíc i nemovitou kulturní památkou. A také držitelem Zlaté jeřabiny, tedy ocenění, které mu tento týden udělil Kraj Vysočina. „Je to ohromná pocta nejen pro mě, ale i pro rodinu, která mě v opravě toho domu podporuje, dům samotný a také město Třebíč,“ sdělil majitel zmíněného domu Pavel Gorka.

Pavel Gorka z Třebíče si při opravách domu ze 17. století splnil sen. Podívejte se na video z oprav. | Video: Deník/Milan Krčmář

Gorka dům ze 17. století opravil svépomocí. „Pomáhají mi ale známí a odbornější práce svěřuji lidem, kteří se na ně specializují. To ocenění tedy samozřejmě patří i jim,“ doplnil Gorka s tím, že vedle vlastních finančních prostředků na obnovu stavby přispělo i město a kraj.

Pohled do soukromí. Židovská čtvrť v Třebíči poprvé otevřela své domy

V anketě nehlasují odborníci, ale běžní lidé. Dům, který nese název po židovském kupci Nathanu Grünbergerovi, dostal skoro dva tisíce hlasů. „Za to všem hlasujícím děkuji, je to ohromná pocta. Jsem rád, že kraj tuto anketu pořádá. Motivuje to pak k další práci. Člověk vidí, že má jeho úsilí smysl a že to, co dělá, se líbí i dalším lidem,“ zamyslel se Gorka.

Jeho dům byl oceněn ve Zlaté jeřabině už v roce 2021, tehdy byly ale práce na obnově víceméně na počátku. Pro Gorku to však nebyly jen hodiny a hodiny lopocení, ale také plnění si svého snu. Vždy totiž toužil po tom, nějaký dům v židovské čtvrti vlastnit. Koupě Domu Nathana Grünbergera přitom byla vlastně šťastnou náhodou. Zrovna tento dům totiž na prodej nebyl. „Nejednou jsme s manželkou seděli naproti v Irish Pubu a dívali se na něj. Moc se nám líbil. Nedalo nám to a oslovili jsme jeho majitelku, zda by neuvažovala o prodeji. A měli jsme štěstí – ona zrovna v té době zvažovala dům opustit, což vše urychlilo,“ vzpomínal před časem šťastný vlastník.

Ocenění Zlatá jeřabina – péče o kulturní dědictví Oprava židovského domu v Blahoslavově ulici v Třebíči Zrestaurování varhan v kostele sv. Jakuba Staršího v Kněžicích na Třebíčsku Rekonstrukce ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ocenění Zlatá jeřabina – kulturní aktivita Divadelní představení Dobytí severnímu pólu – benefiční vystoupení pro hospic Bárka Varhanní Vysočina Koncertní ekumenická modlitba

Nyní už je Dům Nathana Grünbergera v obyvatelném stavu, o čemž se mohli přesvědčit návštěvníci během akce Otevřené dvorky a domy, která se v židovské čtvrti konala letos v dubnu. Před domem se tehdy táhla dlouhá fronta zájemců o zhlédnutí jeho interiérů. Uvnitř mohli vidět například zachovalou mezuzu, tedy schránku s modlitbami, kterou židé umísťují na zárubně dveří, či původní stropy nebo skříňky.

Anketa Zlatá jeřabina letos slavila svůj jubilejní dvacátý ročník, v němž o pořadí rozhodovalo přes patnáct tisíc elektronických hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledků tentokrát proběhlo na zámku v Telči, kde byly oceněny dvě trojice v kategoriích kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. Do té druhé spadá právě Dům Nathana Grünbergera. Vítězové získali plaketu ve tvaru jeřabiny a peněžní dar padesát tisíc korun. „Jde o ocenění všech, kteří se o památky starají a zároveň je naplňují kulturním životem,“ vyzdvihl cíl ankety náměstek hejtmana Kraje Vysočina Roman Fabeš.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Další opravený dům v židovské čtvrti: Rabinát v Třebíči se otevře veřejnosti