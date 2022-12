K betlému v Třebíči lidé mohou nosit potraviny, pomohou druhým v nouzi

Betlém se konal po tříleté přestávce, předchozí dva ročníky přerušil covid. „Pro mě je to zvlášť silné v tom, že když jsem na tomto pódiu stál před třemi lety, byl jsem tu farářem jen dva měsíce. Tehdy jsem se po farnosti teprve rozkoukával. Nyní je to znatelně jiné a o to víc chci poděkovat všem, kteří se na živém betlému podíleli. Dali do toho obrovský kus práce,“ poděkoval farář z baziliky Pavel Opatřil všem účinkujícím a organizátorům.

Zdroj: Milan Krčmář