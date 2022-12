Podle něj to ale neznamená, že by město od opravy stadionu zcela upustilo. „Aktuálně je nejistá doba. Lední hokej vidíme jako třebíčský sport číslo jedna a nutnost rekonstrukce zimního stadionu tu jednoznačně je. Než se do ní znovu pustíme, zrevidujeme projekt a vynasnažíme se najít nějaká úsporná řešení. Do dvou či tří let bychom rekonstrukci chtěli zahájit,“ vysvětlil starosta s tím, že do té doby se snad uklidní situace na finančních trzích.