V žádosti o dotaci hrála velkou roli připravenost projektu. „Úspěšní a podpořeni byli jen ti, kteří už měli vybraného dodavatele a podepsanou smlouvu. Za to jsou speciální body,“ vysvětlil Pacal s tím, že město zatím nehází flintu do žita. „Nově byla vypsána další výzva, do které jsme se okamžitě přihlásili. Dodavatele i smlouvu už v současné době máme, tudíž se můžeme účastnit dalšího záměru, který Národní sportovní agentura prostřednictvím svého programu vyhlásila,“ doplnil starosta.