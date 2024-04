Zdá se vám příspěvek Kraje Vysočina na třebíčský zimní stadion adekvátní? Napište nám svůj názor na trebicsky@denik.cz

Mezi třebíčským starostou Pavlem Pacalem a hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem to jiskří. Pacal nařkl vedení kraje, že krajská dotace na rekonstrukci zimního stadionu v Třebíči je příliš nízká. Pikantní je, že i on je krajským zastupitelem, a to za Starosty pro Vysočinu, kteří kraji vládnou spolu se Schrekovou ODS a dalšími třemi stranami. V této roztržce však jdou koaliční zájmy stranou. „Mně se tenhle přístup prostě nelíbí, je to dvojí metr,“ prohlásil Pacal mimo jiné i v narážce na vysoký příspěvek, který z kraje míří na výstavbu nového zimáku v Jihlavě.

