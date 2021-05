Zimní údržba na Vysočině: maximální nasazení, třikrát víc posypu než loni

Řekla bych, že silnice byly dobře prohrnuté a posypané. Když jsem šla ale do práce ulicí U Stínadel po chodníku u Strachovských rybníků, tak jsem si říkala, že by mohly být prosolené, posypané kamínky, nebo aspoň prohrnuté. Každý den jsem tam chodila hodně opatrně a bála jsem se, že upadnu, zhodnotila Monika Harudová uplynulou zimní údržbu v Pelhřimově s tím, že jinde po městě už to bylo v pořádku.

Sypač na silnici u Nyklovic na Žďársku. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

A právě letošní zima, která se ukázala v plné síle, si vyžádala, co se údržby chodníků a silnic týče, maximální nasazení. V Pelhřimově tak během zimních měsíců spotřebovali dokonce třikrát víc posypu než loni. „Za letošní zimní období 2020/2021 do konce března jsme při údržbě komunikací a chodníků spotřebovali zhruba 485 tun kameniva a 176 tun soli. Pro porovnání za zimní období roku 2019/2020 to bylo 160 tun kameniva a 57 tun soli,“ sdělila vedoucí provozu Technických služeb města Pelhřimova Eva Hamrlová. V Pelhřimově začala ordinovat nová praktická doktorka. Pacienty stále přijímá Přečíst článek › Zimní pohotovost podle jejích slov oficiálně běžela od 1. listopadu loňského roku do letošního 31. března. V případě nepříznivých klimatických podmínek však pracovníci technických služeb udržují chodníky a silnice ve městě i po tomto termínu. A tak tomu bylo právě i v letošním roce. Přes tři miliony za čtvrtletí Pracovníci pelhřimovských technických služeb se starají o devadesát kilometrů komunikací ve městě i jeho místních částech a třiačtyřicet kilometrů chodníků. „Za listopad a prosinec loňského roku činily náklady přes osm set tisíc korun. Za leden až březen se náklady vyšplhaly na částku přes tři miliony korun. Náklady za duben zatím ještě vyčíslené nemáme,“ informovala Eva Hamrlová. Ladislav Rasocha z Brodu: Cestaření máme v rodině, na práci mě baví rozmanitost Přečíst článek › Nejvíce napilno měli pracovníci pelhřimovských technických služeb v lednu. Stejně tak tomu bylo i v Jihlavě. „To nás zimní údržba stála téměř polovinu kompletní částky,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že zimní údržba za uplynulé období je vyšla celkově na bezmála osm milionů čtyři sta tisíc korun. V loňském zimním období, tedy za sezonu 2019/2020, zaplatili v Jihlavě za údržbu silnic a chodníků přes čtyři miliony čtyři sta tisíc korun. „Letos jsme vysypali přes tisíc tun soli, loni to bylo jen 485 tun. Písku jsme letos spotřebovali 442 tun a loni 150 tun. Drť jsme letos použili 541 tun a loni 285 tun. A solanky jsme využili letos přes 81 tisíc litrů a loni přes 52 tisíc litrů,“ vyčíslil Martin Málek. Blokové čištění Se svou technikou na zimní údržbu nastoupili v Jihlavě tamní pracovníci už v říjnu. „V podstatě by se dalo říci, že zimní údržba trvala skoro sedm měsíců. Samozřejmě jsme nesypali celý říjen a celý duben. Doznívající zima nám navíc v dubnu narušila i blokové čištění místních komunikací,“ poukázal na nepříjemnost Málek. Letos se podle jeho slov jednalo o jednu ze tří nejsilnějších zim za posledních deset let. „Naposledy byla podobná zima v období 2018/2019, kdy vyšla zimní údržba téměř na devět milionů korun. Úplně nejsilnější zima, co mi archiv ukazuje, byla v období 2012/2013. Ta vyšla na nějakých jedenáct milionů korun,“ zapátral v dokumentech mluvčí jihlavských služeb. O krok blíž k normálu. Pelhřimovská nemocnice zrušila jedno covidové oddělení Přečíst článek › Víc posypového materiálu spotřebovali v rámci uplynulé zimní údržby v porovnání s tou loňskou i v Havlíčkově Brodě. „Bylo víc sněhu, víc srážek. Loni nás spíš trápily ledovky a podobné meteorologické jevy. Řekl bych, že letos jsme spotřebovali tak o pětatřicet procent víc materiálu. Jelikož jsme ale zimní údržbu ještě zhruba čtrnáct dní zpátky normálně provozovali, tak finální čísla ještě nemáme,“ řekl Ondřej Kotěra z Technických služeb Havlíčkův Brod. Charakter letošní zimy se projevil také v náročnosti zimní údržby komunikací první třídy na Vysočině, která se promítla do zvýšených výkonů, spotřeby posypového materiálu, kilometrů najetých technikou i nákladů na zajištění sjízdnosti zmíněných silnic. „Pokud se podíváme na náklady na odstranění závad ve sjízdnosti v důsledku klimatických podmínek, v zimě 2019/2020 to bylo přes dvaadvacet milionů pět set tisíc korun. Letošní zimu vzrostly vynaložené náklady téměř o šest a půl milionů korun, tedy na téměř devětadvacet milionů korun,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu