Nový parkovací režim začne fungovat od prvního ledna 2021. „Celé je to důsledkem neustále rostoucího počtu vozidel v židovské čtvrti. Město nechalo zpracovat průzkum, ze kterého vyplývá, že právě v Zámostí je kapacita odstavovaných vozidel až o dvě stě procent vyšší,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Nejen hluk, ale i nadměrná zátěž doteď ničily významnou památku. „Za čtyřiadvacet hodin zde projede více než pět set aut. V židovské čtvrti máme cenné nemovitosti. Vozovka je složena z historické dlažby. Pohyb aut způsobuje zvýšenou míru hluku, otřesů a dalších problémů,“ popsal Pacal.

Do historické části města se nově dostanou pouze rezidenti a lidé, kteří v místě podnikají. A to za poplatek. „Vjet budou moci pouze držitelé parkovacích karet. „Samozřejmě bude umožněn vjezd také pro zásobování, to bude od páté hodiny ranní do desáté hodiny dopolední. Pokud majitel nemovitostí, který tam nemá trvalý pobyt ,bude chtít být v židovské čtvrti celý den může si zažádat o vjezd na jeden den v ceně tisíc korun,“ doplnil Pacal.

Parkovací karty za šest set nebo tři sta korun

Rezidenti nově za parkovací karty zaplatí ročně šest set korun. Druhou možností potom je parkovací karta za tři sta korun, díky které mohou odstavit vozidlo v areálu pod zámkem.

Někteří obyvatelé Zámostí změnu v parkovacím systémů vítají. „Aspoň to tu konečně nebude vypadat jako na parkovišti. Parkovací kartu jsme si stejně museli kupovat už v minulosti, takže je docela jedno, jestli zaplatíme tři sta nebo šest set korun. Podívejte se, jak to tu vypadá teď, parkování je na karty a stejně se tu nikde zaparkovat nedá,“ komentovala situaci paní Jana, která si nepřála uvést celé jméno ale redakce její totožnost zná.

Všichni ale změny nevnímají pozitivně. „Já jsem zásadně proti. Tohle podle mě není řešení. Zase jde jen o to, aby z nás dostali další peníze. Nejprve stály karty tři sta korun a stejně nezaručily, že si člověk mohl u domu zaparkovat. Teď za stejnou cenu zaparkujete pod zámkem. A to jen možná. Za chvíli budeme parkovat u Stop Shopu a zbytek dojdeme ne?,“ zlobil se pan Josef Dvořák.

Méně aut v historické čtvrti vítají i ti, kteří v místě sice nebydlí ale navštěvují je. „Je to dobře, že automobilů ubude. Chápu lidi, kteří tu bydlí. Když jdu do místní kavárny, tak jsem občas přilepená na zdi a modlím se, aby mě projíždějící auta nerozmáčkly. Navíc auta ruší tu jedinečnou atmosféru,“ popsala Viktorie Vidláková zatímco mířila pro kávu do kavárny.

Parkoviště na Žerotínově náměstí čekají změny

Změny se dotknou také Žerotínova náměstí. „Parkovací místa na náměstí budou sloužit obyvatelům a podnikatelům ze Zámostí. Parkovací automat bude vydávat krátkodobá povolení k vjezdu do Zámostí na 30 minut majitelům nemovitostí bez trvalého pobytu. Parkovat zde budou moci držitelé parkovacích karet Zámostí,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.