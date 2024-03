Úzkými uličkami se valí davy, protože zdejší domy jsou tak roztodivně postavené, že ani starousedlíci netuší, co se skrývá za jejich zdmi. Tajuplné domečky a dvorky si však nepřišli prohlédnout jen místní, dorazili i lidé z poměrně velké dálky. „My jsme přijeli z Hustopečí. Chtěli jsme vidět židovský svátek Purim, který se tu dnes také slaví, a tak to příjemně spojíme s procházkou po zdejších domech,“ líčí manželé Průdkovi.

Za jiných okolností by to vypadalo poněkud nepatřičně, možná až podezřele. Cizí lidé v cizím domě.

Průdkovi si právě prohlížejí židovskou rituální lázeň mikve ve sklepení firmy Kapucín. Dějiny je zjevně zajímají. „Jsme totiž členy Klubu historie a vlastivědy. Už jsme tu navštívili dům Antonína Kaliny, teď chodíme po otevřených dvorech a domcích a ještě plánujeme návštěvu synagogy a domu Seligmanna Bauera,“ vysvětluje Helena Průdková.

Akce Otevřené dvory a domy se konala vůbec poprvé, třebíčskou židovskou čtvrtí proudily davy lidí. Mnozí starousedlíci vůbec netušili, co se skrývá za zdmi starobylých domů.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Hned vedle je antikvariát Vladimíra Piska, který dnes také vítá návštěvníky mimo obvyklou otevírací dobu. Zjevně se to vyplácí. „Je teprve jedenáct a už mi sem přišlo asi dvě stě lidí,“ neskrývá svou spokojenost Pisk.

Jeho krámek je zařízený už dávno, lidé se ale často dostanou i do míst, která si stále zachovávají původní ráz, případně je majitelé zrovna renovují. „Nahoře už to mám opravené, ale jen tuhle sklepní místnost jsem vyklízel asi rok,“ ukazuje Peter Huba podzemní prostory svého domu, jenž v sobě ukrývá krásné klenutí se zajímavými, i když zatím stále ještě hodně zašlými malbami.

Kromě vyloženě soukromých domů lidé hojně proudí do galerie G34, zřízené teprve nedávno v rozlehlé továrně na konci židovské čtvrti, či třeba do sokolské klubovny. A i když se počasí trochu kazí, nikoho to neodrazuje.

Například v domě Pavla Gorky v Blahoslavově ulici je stále plno. „Máme teprve jednu hodinu odpoledne a už mi sem přišlo asi tři sta padesát lidí. Dcery si dělají za každého návštěvníka čárku,“ směje se Gorka, který je zjevně rád, že svůj příbytek v Blahoslavově ulici může ukázat zájemcům.

Je na něj totiž patřičně hrdý. Dům ze sedmnáctého století zrestauroval Gorka vlastními silami natolik zdatně, že v roce 2021 zvítězil v krajské soutěži Zlatá jeřabina v péči o kulturní dědictví.

Tehdy ale ještě opravy trvaly, zatímco nyní jsou těsně před dokončením. Dům se proto o Zlatou jeřabinu uchází opět. „Domy a dvorky otevřeme znovu nejspíš ke konci dubna a samozřejmě opět zpřístupním i svůj dům. A na duben plánujeme ještě jednu akci. O ní zatím ale mluvit nebudu, ať je to pro lidi trošku překvapení,“ lišácky se usmívá Gorka.

Právě vyprovází další skupinku návštěvníků, aby ve svém domě ihned poté přivítal jinou. Podobný koloběh ho stejně jako ostatní, kdo zorganizovali Odvodo, čeká po celý víkend. Dvory a domy v třebíčské židovské čtvrti budou totiž otevřené i v neděli 24. března.