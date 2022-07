Je to koníček, který vás naprosto pohltí. Odkrýváte dějiny své rodiny hluboko do minulosti, před očima vám ožívají lidské osudy staré stovky let. Monika Maule z Kožichovic u Třebíče už deset let hledá v nejrůznějších matrikách své předky. Ke svému překvapení zjistila, že jeden z jejích předků byl zchudlý šlechtic – a že tento šlechtic je i předkem herce Miroslava Donutila. „Jednalo se o mé předky z tátovy strany. Tato větev v rodokmenu sahá zhruba do roku 1420. Jde o zchudlý šlechtický rod Vidláků ze Svatoslavi. Ten se objevil i v rodokmenu Miroslava Donutila, když v televizi hledali jeho předky,“ ukazuje mladá žena na zvláštní výstupek ve svém „rodinném stromu“.