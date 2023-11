Více než dvě stě tepů za minutu. Tak rychle před několika lety bušilo srdce Ludmile Mácové, která bydlí v jedné obci na Třebíčsku. „Takovou arytmii jsem měla třikrát, pokaždé jsem kvůli tomu skončila v nemocnici. Dříve jsem na pravidelné kontroly docházela na Polikliniku Modřínová k panu doktoru Dvořáčkovi, to byl specialista pro kardiaky. Chodila jsem k němu snad dvacet let. Jenže asi před čtyřmi lety pan doktor ukončil činnost a mně se od té doby nikde v blízkosti nepodařilo sehnat kardiologa,“ vzpomíná důchodkyně.

Málo specialistů: lidé z Třebíčska jezdí za odbornými lékaři i mimo Vysočinu

Ludmila Mácová tak patří mezi ty, jimž schází na Třebíčsku lékař s určitou odborností. „Zhruba každé dva měsíce bych měla chodit na kontrolu krve, přibližně jednou za půl roku na EKG. Dřív to všechno zařizoval pan doktor, nyní mi aspoň tu krev odebírá moje obvodní lékařka,“ podotýká kardiačka.

Také marně sháníte lékaře s určitou specializací? Napište nám na trebicsky@denik.cz

Mácová si praktickou lékařku chválí, nicméně některé úkony opravdu může dělat jen kardiolog. „Nejbližší odborník, který přijímá nové pacienty, je prý v Moravském Krumlově, což je od nás asi hodina cesty autem. Já přitom neřídím, museli by mě tam vozit příbuzní, kteří by si kvůli tomu museli vždy vzít volno. A autobusem se tam bez přestupu dostat nedá, navíc nikam nedojdu, hned se zadýchávám. Tak jsem si řekla, že to zatím nechám být. Jezdit takto komplikovaně až do Krumlova, vlastně tedy do jiného kraje, to mi opravdu nestojí za to,“ přemýšlí důchodkyně.