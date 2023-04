Ve věku třiaosmdesáti let zemřela 13. dubna známá investigativní novinářka a bývalá poslankyně Jana Lorencová. Většinu života prožila na Ostravsku, málo se ale ví, že pocházela z Biskupic-Pulkova na Třebíčsku.

Jana Lorencová na archivním snímku Deníku. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Podle tamního starosty Petra Řezáče tam však téměř nejezdila. „Prý tady kdysi dávno byla, ale je to opravdu hrozně dlouho. Vzpomínám si, že když jsem před časem dělal web Biskupic, sháněl jsem o ní informace. Někde chybně psali, že je ze Znojma. Tam se asi narodila, rodina ale pocházela od nás,“ uvedl biskupický starosta s tím, že příbuzné v Biskupicích už redaktorka zřejmě neměla. „Za svobodna se jmenovala Vorlová. Vorlovi zde jsou, ale je to jiná větev. Když jsem se jich jednou na paní Lorencovou ptal, nevěděli o ní,“ dodal.

Zemřela novinářka a exposlankyně Jana Lorencová. Rodačka z Třebíčska

Lorencová byla známá díky svému působení v České televizi, kde pracovala na investigativních reportážích v pořadech Nadoraz, Klekánice, Fakta nebo Případ pro reportérku. Stála u odhalení kauzy týkajících se lehkých topných olejů, zabývala se korupcí či privatizačními podvody. Česká televize o ní natočila pořad Třináctá komnata, kde popsala, jak jí aktéři různých zločinů několikrát usilovali o život.

Studovala žurnalistiku, ale studium nedokončila poté, co vyjádřila svůj nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Po odchodu z České televize působila i v politice, nejprve ve Straně zelených, s ní ale neuspěla. Následně v roce 2012 kandidovala za Stranu práce do Senátu v karvinském obvodu, kde však skončila třetí v pořadí. O rok později se jako nestraník za ANO dostala do Poslanecké sněmovny. V dalším volebním období již nekandidovala. V roce 2018 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy o stát.