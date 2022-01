Asi nejvíce na sebe Štajnc upozornil v roce 2014, kdy chtěl přejmenovat části třebíčských ulic Augustina Kratochvíla a Benešova. Ty podle něj nenesly správné označení. Záležitost rozčílila zejména místní obyvatele, kteří by si museli nechat předělávat doklady – Štajnc sám přitom na těchto ulicích nebydlel. Věc pak muselo řešit až ministerstvo vnitra, které ale jeho stížnost zamítlo. Podle Štajncova synovce Roberta Vávry se podobnými záležitostmi jeho strýc zabýval rád. „Strejda byl zajímavá osobnost. Líbila se mi na něm ta jeho šťouravost. Hodně k tomu říká citát, který má na parte ‚Těm, co ho milovali, i těm, které často naštval.‘,“ uvedl Vávra. Zmíněný citát si prý Štajnc na parte zvolil sám.

Zdeněk Štajnc byl jeden z nejosobitějších třebíčských výtvarníků posledních desetiletí. Patřil mezi zakladatele zdejší Skupiny 4, která vznikla již v roce 1965, její členové se zabývali kubismem, surrealismem a abstrakcí. Štajnc se o umění zajímal už na střední škole. Ve svých obrazech často využíval automatizovaný text či notovou partituru, rád je také vytvářel tak, že zcela předělával jiné. V posledních letech vystavoval zejména v Třebíči, například v roce 2014 měl autorskou výstavu ve zdejší Galerii Ladislava Nováka. Právě tento třebíčský výtvarník známý i v zahraničí ho přivedl k umění.

Výtvarný kritik Jan Dočekal vysvětloval Štajncovo dílo slovy: „Štajnc ničí krajinomalbu tím, že její krásné reprodukce polije chemickým ředidlem, odstraní část její čtyřbarvotiskové krásy a manipuluje s povrchem. Vytváří něco zcela nového,“ uvedl Dočekal.

V roce 2016 věnoval Štajnc Muzeu Vysočiny Třebíč pětašedesát svých obrazů. „Jedná se o velkorysý dar třebíčského výtvarníka, který do muzejní sbírky věnoval vybraná díla napříč vlastní tvorbou od šedesátých let do současnosti. Velmi si tohoto daru vážíme, neboť v dnešní době není tento přístup obvyklý. O to více je však cenný," zmínila tehdejší krajská radní pro kulturu Marie Kružíková.

Se zesnulým Zdeňkem Štajncem se veřejnost rozloučí v pátek 7. ledna v 11 hodin v obřadní síni třebíčského krematoria.

Zdeněk Štajnc



- Narodil se 3. prosince 1948 v Třebíči.



- Člen Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, třebíčské Skupiny 4.



- Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní, Třebíč.



- Jeho obrazy byly k vidění na desítkách výstav. Poprvé vystavoval v roce 1965 v rámci kolektivní expozice v Třebíči. První samostatnou výstavu měl v roce 1968.



- Ilustroval knihu Françoise Mauriaca Tajemství Frontenaků.



- Jeho obrazy jsou kromě Muzea Vysočiny Třebíč zastoupeny například v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, Galerii výtvarných umění v Ostravě, ale i v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Rakousku a Velké Británii.