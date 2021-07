První oddíl třebíčských vodních skautů založil spolu s Aloisem Pučalíkem. „Svojí velkou zásluhu na tom, že vznikl tento vodácký oddíl, má bezesporu pan učitel Tichý, který byl v té době ředitelem Pionýrského domu a s kterým jsem se spojil. Vlastnil, mám dojem, jednu nebo dvě lodě v žalostném stavu, kdy na dně byla téměř pěticentimetrová vrstva téru, lodě tím pádem byly nesmírně těžké, takže nás nenapadlo nic chytřejšího, než že dno utrhneme a nahradíme novými prkénky a loď vyspravíme,“ zavzpomínal Rudolf Hedbávný před třemi lety ve svém projevu u příležitosti oslav k padesátému výročí oddílu.

„Jaké zděšení u ředitele Tichého asi nastalo, když přišel a uviděl lodě bez den, si nedovedu představit. Zvrat nastal, když mi ředitel Tichý oznámil, že o činnost ve vodáckém oddíle projevil doktor Pučalík. A tak došlo k našemu setkání a od té chvíle Ali, který byl již v té době zkušený junácký vůdce, vlil do naší činnosti novou svěží mízu a náš oddíl vzrůstal až do dnešních dnů. Jsem rád, že jsem měl to štěstí, že jsem se s tímto člověkem setkal a po jeho boku jistý čas spolupracoval,“ dodal tehdy.

Jako skautský vedoucí ovlivnil řadu dětí. „Pokud vím, tak vedl například i pana Zeiberta nebo pana Janatu,“ připomněl Marek Hedbávný.

Rudolf Hedbávný zemřel 1. července. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 8. července v úzkém rodinném kruhu.