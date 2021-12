Vystudoval lesní inženýrství, po sametové revoluci se stal nakladatelským redaktorem, knihkupcem a antikvářem v Jaroměřicích nad Rokytnou. Od mládí byl Zejda nadšencem v objevování nadčasové kultury. Navštěvoval Jana Wericha, Jiřího Muchu nebo Bedřicha Fučíka. „Přátelil se úzce s výtvarníky kolem brněnské dílny bratří Kotrbů. Miloval a v minulosti samizdatově šířil tvorbu básníků svého rodného kraje. Později spolupracoval na jejich oficiálním vydávání,“ zavzpomínal na Radovana Zejdu blízký přítel Jiří Plocek.

Jeho dům na bývalé faře v Rozseči na Jihlavsku byl podle Plocka plný knih a nejrůznějších dokumentů či uměleckých artefaktů. „Navštěvoval jsem jej pokaždé, když jsem měl cestu kolem, vždy měl pro mě kromě zajímavých informací k čemukoli, o co jsem se zrovna zajímal, připravenou také bedničku knih. Volal mi, že když se teď nemůžeme vidět, posílá aspoň do Brna zásilku publikací, které by se mohly hodit pro mou knížku. Mezi nimi byly vedle jednoho starého kramářského tisku i Národní písně Jana Masaryka,“ vyprávěl Plocek.

Zejda spolupracoval rovněž s muzeem ve Velkém Meziříčí na Žďársku. „Věnoval se především historii třebíčského regionu, v devadesátých letech ale spolupracoval i s námi. Povedlo se nám od něj získat některé ze sbírkových předmětů. V muzejní knihovně se také nachází hned několik jeho publikací,“ uvedla ředitelka velkomeziříčského muzea Irena Tronečková.

Na žurnalistu zavzpomínal mimo jiné brněnský sochař Patrik Vlček. „Dane, když jsi odcházel do té druhé místnosti, stál jsem u hoblice, pracovního stolu řezbářů a sochařů, cítil jsem hluboký smutek, třísky pod nohama, vzpomínal jsem na tátu a nyní vím, že ty vzpomínky na dětství jsou jasnější právě dnes. Jsou takřka hmatatelně přítomné,“ sdělil umělec.