Skonal jeden z nejstarších obyvatel nejen Vysočiny, ale celé České republiky. Josefu Porazilovi z Náměště nad Oslavou scházelo 130 dní k tomu, aby oslavil sto čtvrté narozeniny.

Josef Porazil zemřel minulý týden v náměšťském domově pro seniory ve věku 103 roků, sedm měsíců a dvaadvacet dnů. „Byl to přirozený odchod. Pan Porazil zemřel stářím, jeho zdravotní stav už se postupně zhoršoval,“ informovala ředitelka domova pro seniory Věra Bařinová.

Svých 103 let, ke kterým mu gratuloval i Deník, přitom oslavil letos 7. března ještě v dobrém rozmaru. Zpíval lidové písničky, vtipkoval a s chutí sfoukl svíčky na dortu. O dění v domově se zajímal i přes své horšící se zdraví. „Ještě týden před svým úmrtím se zúčastnil jiné oslavy,“ sdělila Bařinová.

Josef Porazil chodil až donedávna na procházky či na nákupy, denně četl noviny a sledoval zprávy, jezdil s ostatními klienty na výlety. Neskrýval také, že jeho životospráva nebyla v životě příliš ideální, velmi rád měl například vepřové koleno. Pracoval jako vlakvůdce, a to i během druhé světové války, kdy ho Němci poslali na trať do Korutan. „Když válka skončila, vrátil jsem se domů. Ale nechtělo se mi, tak moc se mi tam líbilo. Kdybych býval měl ženskou, která by tam šla se mnou, hned bych se vrátil. Jedna byla, ale nešla,“ vyprávěl Josef Porazil s úsměvem, když mu bylo 102 let.