Číměř totiž dlouho neměla žádné vhodné pozemky pro zástavbu rodinných domků. Na základě obecní ankety proto dohodli prodej areálu, který odkoupili za pět milionů korun.

epotřebné objekty šly k zemi a v místě vzniklo jedenáct nových stavebních míst. „Všechny už jsou pryč a mají nové majitele. Prodávali jsme je pouze místním nebo našim rodákům, protože tu chceme udržet naše lidi. A musím uznat, že se nám opravdu daří držet si tu mladé," usmála se starostka Číměře Lenka Hůlková.

V areálu dnes už stojí novostavby, kde už bydlí jejich majitelé. Teď obec plánuje úpravu jejich okolí. „Jde hlavně o výsadbu zeleně v tom areálu. Je to akce asi za osm set tisíc korun,“ doplnila Lenka Hůlková.

V areálu bývalého zemědělského družstva, které je dnes už obytnou čtvrtí zůstalo ale ještě několik původních budov. „Část z nich pronajímáme. Peníze, které tím získáme pak využíváme ke splácení úvěru, který jsme si museli vzít, když jsme areál kupovali,“ vysvětlila Hůlková.

Do budoucna by se nově vzniklá čtvrť mohla ještě rozrůst. „Naše vize je taková, že zhruba za patnáct let by mohly jít k zemi i zbývající tři budovy, které tam zatím zůstaly. Tím by tam vznikl prostor pro dalších zhruba šest domů,“ nastínila starostka.