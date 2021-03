Země skotu a brambor, Vysočina zůstává zemědělským krajem

Vysočina zůstává bramborářským krajem, a to nejen co se jejich pěstování týká. Lidé je mají rádi i na talíři. „Mí rodiče na vesnici mají svoje políčko. Je to sice dřina, ale máme brambory zdravé a chutné,“ usmál se Milan Koutecký z Nového Města na Moravě. Na Vysočině zkrátka není o tuto zemědělskou plodinu nouze, loni se kraj podílel na celkové produkci brambor v Česku celou třetinou.

Více než čtyřicet procent z celkového stáda skotu představují krávy a ty daly 592 195 tisíc litrů mléka. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Za rok 2020 bylo na Vysočině sklizeno 192 tisíc tun brambor, o čtyřiadvacet tisíc tun více než o rok dříve. „Výměra brambor se sice mírně zvětšila, ale rozhodující pro úroveň produkce byl vyšší hektarový výnos,“ okomentoval čerstvé statistické výsledky Miloslav Witz z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu. Podle Kraje Vysočina jim svědčí průměrná roční teplota šest až osm stupňů a srážky kolem šesti set milimetrů ročně. Za starostou v pantoflích. Součástí obecního úřadu v Jiřicích jsou tři byty Přečíst článek › Podstatná byla na Vysočině i sklizeň obilovin, těch se loni vypěstovalo 766 tisíc tun. Více to bylo jen v Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Všechny tři jsou však větší než Vysočina, první dva podstatně. I v tomto případě se podařilo zvýšit hektarový výnos, je však stále nízký, předposlední v mezikrajském srovnání. „Vysočina vzhledem k přírodním podmínkám nemůže konkurovat produkčním oblastem, jako je střední a jižní Morava, střední Čechy nebo Polabí,“ vysvětlil Witz. Vývoj zemědělství v Kraji Vysočina



Stavy skotu v kusech



2018 210 766

2019 212 321

2020 211 019



Stavy prasat v kusech



2018 288 981

2019 319 872

2020 324 920



Zdroj: Český statistický úřad Co se jednotlivých plodin týká, na Vysočině se sklidilo nejvíce žita ze všech krajů. Žitná mouka a ovesné vločky jsou přitom typickou potravinářskou surovinou. První místo má kraj na pomezí Čech a Moravy také v sklizni pícnin na orné půdě, tedy v seně, a kukuřice na zeleno a siláž. To koresponduje s vysokými stavy skotu. Celkem 211 019 kusů na konci roku 2020 je skutečně hodnota, kterou se žádný jiný kraj pochlubit nemůže, třebaže je to nepatrně méně než o rok dříve. Ještě předloni přitom v této statistice kraloval Jihočeský kraj. Více než čtyřicet procent z celkového stáda skotu představují krávy a ty daly 592 195 tisíc litrů mléka. To je o jednadvacet a půl milionů litrů více než o rok dříve a také pětina celorepublikové produkce mléka. Průměrná denní dojivost téměř pětadvacet litrů je z pohledu Česka nadprůměrná. Z celé republiky nejvyšší je i stav prasat, jejich počet loni stoupl na 324 920 kusů. Na jednu prasnici se narodilo třiatřicet selat, přičemž jejich úhyn vztažený k počtu narozených zůstal na téměř dvanácti procentech. Vysočina naopak nemá nijak vysoké stavy drůbeže, 525 tisíc kusů na konci roku 2020 je o skoro třicet procent méně než na konci roku 2019 a mezi kraji jde o jednu z nejnižších hodnot. Produkce konzumních vajec se přitom dostala přes tři miliony, jedna nosnice snesla za rok průměrně 192 vajec. Opravy tunelu Podhradský u Ledče pokračují i letos, pozor na železniční výluku Přečíst článek › Dlouhodobou tradici a důležitost zemědělství na Vysočině vnímá i náměstek hejtmana Lukáš Vlček, do jehož odbornosti právě tato oblast spadá. „Zemědělství, a převážně pak malé farmy, mají nejen ekonomicko produkční funkci, ale zapojují se do života obcí a do práce s krajinou,“ připomněl.