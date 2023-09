Přestože budou silnice kvůli modernizaci zavřené, přidání závor vítá Jiří Zahrádka. Bydlí poblíž Ruské ulice, přes přejezd jezdí autem několikrát týdně a jednou měl málem s vlakem kolizi. „Strojvedoucí mě vytroubil. Byla to moje vina. Jezdím přes přejezd několik let a dávám si pozor. Jenže stačila chvilka neopatrnosti a mohlo být neštěstí,“ oddechl si Zahrádka. Jeho kamarád takové štěstí neměl. „Vlak ho srazil a od té doby je na vozíčku. Když budou na místě zábrany, bude to bezpečnější,“ podotkl Zahrádka.

Podle mluvčího Jana Nevoly se Správa železnic na práce intenzivně připravuje. „K hlavní části modernizace přejezdů v ulici Svatopluka Čecha a v Ruské ulici dojde mezi 1. a 13. říjnem. Práce si vyžádají uzavření ulic,“ informoval.

Nevola dále vyjmenoval, co všechno se na daných místech změní. „U obou přejezdů vylepšíme zabezpečovací zařízení. Doplníme tam i celé závory. Zároveň upravíme silnice včetně dopravního značení. Signálními a varovnými pásy doplníme také navazující chodníky,“ popsal blížící se změny mluvčí Správy železnic.

Z toho, že bude muset kvůli uzavírkám jezdit objížďkami, nemá radost Alena Janovská. „Budeme to muset vydržet. Bude to další část města, kam se autem nedostaneme. V Třebíči jsme na to zvyklí a nějak si poradíme. Za tu větší bezpečnost to stojí. Těch nehod tam bylo už požehnaně,“ přiblížila řidička.

Šéfa třebíčských policistů smetl na přejezdu rychlík z Plzně

Od roku 2009 železničáři evidují dva střety s vlakem na přejezdu v ulici Svatopluka Čecha a čtyři střety na přejezdu v Ruské ulici.

Před pěti lety zažil srážku s vlakem také šéf třebíčských policistů, došlo k ní na přejezdu v ulici Svatopluka Čecha.

Případem se tehdy zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta nakonec případ odložila s tím, že policejní důstojník žádný trestný čin nespáchal. „Prověřování případu bylo ukončeno a věc byla předána Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina ke kázeňskému nebo kárnému projednání,“ uvedl tehdy pro Deník mluvčí inspekce Martin Strouhal.