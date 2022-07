Viděl jsem peklo, říká pilot z Vysočiny, který hasí požár v Českém Švýcarsku

Jedním z lidí, kteří v první linii bojují s požárem v Českém Švýcarsku, je Zdeněk Kölbl. Pilot z Jihlavy za poslední dny absolvoval kolem sedmdesáti letů. „Když jsem to viděl poprvé, řekl jsem si, že jde o peklo. Je to něco neskutečně rozsáhlého a mimořádného, co jsem nikdy nechtěl vidět,“ přiznává zkušený letec.

Antonov AN-2 pro hašení lesních požárů | Video: Tomáš Lach

Hašením ze vzduchu strávil dva dny. „Předpokládám, že se tam ještě vrátím. Zatím v Jihlavě děláme drobnou údržbu letadla. Sedmdesát letů určitě nebude finální číslo. Při takhle intenzivní činnosti jde o běžné číslo,“ popisuje letec společnosti Air Jihlava. Zdroj: Tomáš Lach Zdeněk Kölbl je součástí systému letecké hasičské služby. S pomocí neváhal ani na chvíli. „Hasiči nám zavolali, že máme vyrazit. Tak jsem vyrazil,“ přibližuje stroze muž. Z Vysočiny je jediným z letců, kteří s plameny zápasí. „V republice jsou jen tři stanice letecké hasičské služby. Jedna leží v Mnichově Hradišti, druhá v Placích u Plzně a pak ji ještě máme my v Jihlavě,“ vysvětluje. Za běžných situacích dohlíží na Vysočinu a moravské kraje. Kvůli rozsahu požáru však nyní zasahuje i v Ústeckém kraji. Kouřová clona nad Brodem: město zahalil dým z velkého požáru v Českém Švýcarsku Jde o situaci, kterou v životě ještě nezažil. „Takový plošný rozsah si nepamatuji. Ale ohně s podobnou intenzitou už jsme párkrát hasili. Dokonce i tady na Vysočině. Naposledy se nám v kraji silně rozhořelo v červnu roku 2019. Bylo to někde na Havlíčkobrodsku,“ vzpomíná muž, který má patnáct let zkušeností u hasičské letecké služby. Samotnému létání se věnuje ještě déle. Nalétáno má přes čtyři tisíce pět set hodin. K plamenům vyráží s dvouplošníkem Antonov An-2. „Jde o letadlo, které se na hašení požárů používá běžně. Skáčou z něj také parašutisté. Má hodně silný motor,“ přibližuje pilot své letadlo, kterým kropí zem pod sebou vodou. Zdroj: Youtube Práci hasičů na zemi obdivuje. „Jsou to neskuteční borci. Smekám před nimi. Jsou jen pár desítek metrů od pekla. Mají mnohem těsnější zážitek než já v kokpitu. Navíc jsou navlečení v těžkých oblecích. Nedá se to úplně srovnávat s tím, co dělám já. I když taky slétávám dolů na dosah, tak přece jen jde o něco jiného,“ dodává skromně na závěr Zdeněk Kölbl.

