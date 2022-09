Průměrná mzda za druhé čtvrtletí letošního roku v kraji vzrostla. Ovšem skutečnému výdělku dala facku inflace, po níž se reálná mzda oproti předchozímu roku propadla o deset procent. „Ve druhém čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 36 698 korun. V meziročním srovnání činil přírůstek téměř 1 300 korun. Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o bez mála šestnáct procent, reálně mzda tak poklesla o více než desetinu,“ informoval Vlastislav Valda z Českého statistického úřadu.

Byť se deset procent nemusí zdát jako velký podíl, dlouhodobě se projeví. Každý z oslovených respondentů uvedl, že inflaci každý měsíc pociťuje významným způsobem. A čím déle situace trvá, tím je horší. „Deset procent je hodně. Pociťuji to především na pohonných hmotách potravinách. Částka, která mi na konci měsíce zůstává, je pořád menší a menší. Pokud vůbec nějaká. Do toho máme se spolubydlícími obavy, že se ozve majitelka a zvýší nájem. Nebo hůře, začne mluvit o energiích,“ svěřila se například Barbora Vaculíková.

Akcie a Bitcoiny

Podle ekonomů je nutné se obrnit trpělivostí a zapnout úsporný režim. Nadějné vyhlídky na několik příštích měsíců lidé totiž nemají. „Pokles reálných výdělků bude pokračovat v následujících měsících i příštím roce. Propad z letošního druhého čtvrtletí je nejvýraznější v historii České republiky. Za ten celý rok to bude bohužel také rekord. Tam očekáváme propad kolem osmi procent z reálných výdělků,“ nastínil ekonom Lukáš Kovanda.

Čím dál více lidí tak v reakci na snižující se hodnotu peněz na bankovním účtě přemýšlí nad investicemi. „Nejvhodnější mi momentálně přijde peníze vložit do akcií nebo Bitcoinů. Případně je prostě utratit,“ navrhl Lukáš Štrobl ze sousedního jihu Moravy.

Investice jako ochranu pro finance propaguje i Kovanda. Ovšem nic není bez rizika. „Inflace už dolehla i na akciové trhy. Ačkoli pokud si člověk své investice navolí dobře, stále je to nejlepší způsob, jak prostředky ochránit. Peníze lze vložit také dluhopisových fondů nebo nemovitostí. Pokud lidé chtějí nechat v peníze v bance, měli by si vybrat tu s nejvyšším úrokem. Pakliže v bance mají totiž maximálně 2,8 milionu korun, ze zákona o ně nepřijdou, ani kdyby banka zbankrotovala. Peníze by jim pak vyplatil stát,“ vysvětlil ekonom.

Z hlediska jednotlivce je pak logickým krokem v boji s inflací žádost o navýšení výplaty. Pokud na zvyšování mezd však přistoupí každý zaměstnavatel v zemi, situace se možná dočasně zlepší, ale inflační agonii to o to prodlouží. „Plošné zvyšování mezd jen roztáčí kola inflace. Začarovaný kruh je potřeba přetnout. Bylo by rozumné platové prostředky plošně nenavyšovat. Po přechodnou dobu to sice bude bolet, v konečném důsledku se ale inflace zklidní. Díky tomu pak lidé své bohatství obnoví dříve, než kdybychom neustále přisypávali a inflaci dál roztáčeli. Fáze chudnutí by pak bylo delší. Léčba šokem je účinnější a návrat do kladných hodnot rychlejší,“ dodal Kovanda.