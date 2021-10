Děje se tak z prostého důvodu, jímž jsou větší náklady na likvidaci odpadu. Ten přibyl jednak kvůli covidu, jednak kvůli chování Číny. Lidé byli během pandemie doma, a tak z dlouhé chvíle více uklízeli, pustili se do vyklízení sklepů či půd. A popelnice byly najednou plné. Jenže poplatky za odpad se neplatí pouze za svoz popelnic. Ve skutečnosti je v nich zahrnuta celá škála nákladů spjatých s odpadovým hospodářstvím.

A právě s těmito celkovými náklady souvisí druhý důvod, který je vážnější a z dlouhodobého hlediska i problematičtější. Podle Bohumila Horníka, vedoucího finančního odboru moravskobudějovické radnice, se za poslední tři roky zcela otočil trh se tříděným odpadem. „Dříve jsme za tříděný odpad dostávali peníze, tím se náklady snižovaly. Nyní ale za tříděný odpad platíme. Když si někdo odveze tunu plastu, ještě zaplatíme 1500 korun. To není jen náš problém, je celorepublikový, nebo spíše celoevropský. Prý je to kvůli Číně. Ta plasty dříve odebírala, ale asi před třemi roky začala také třídit a chovat se ekologicky,“ vysvětlil Horník.

Rozdíl mezi stávajícím a novým poplatkem činí 240 korun. Starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka se během zasedání zastupitelstva zamyslel, zda je to opravdu tak velká částka. „Když to rozpočítáme na jednotlivé měsíce, pak to činí 20 korun na osobu navíc. Myslím, že to není tak strašná položka. Zvlášť když vidíme, že stát přidává důchodcům, učitelům, vojákům, úředníkům a mnoha dalším,“ uvedl.

Mezi obyvateli města na to panují různé názory. Mladá matka Romana Ungerová míní, že po rozpočítání poplatků na celou rodinu se i tak jedná o poměrně značný nárůst. „Podle mě s navýšením většina lidí ve městě nesouhlasí. Pro naši rodinu je zvýšení 240 korun za rok na osobu docela dost,“ komentovala.

Další občan Moravských Budějovic Jiří Rada byl smířlivější. „Je to dost, ale odpadu je hodně a už není pomalu kam vozit. Nevím, zda je to adekvátní zvýšení. Chápu ale, že nějaká reakce na to asi musí být,“ dodal.

Celkové náklady na odpadové hospodářství činí v Moravských Budějovicích 1330 korun na osobu a rok. Ze zákona je přitom možné občany zatížit maximální částkou 1200 korun ročně. I kdyby tedy město zavedlo nejvyšší možnou částku, stále bude na odpady doplácet ze svého rozpočtu.

Zdražuje se i jinde

V nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou se poplatky za odpad od roku 2013 do roku 2019 držely na 600 korunách. Teprve loni je zastupitelstvo zvýšilo na 660 korun. „Připravujeme sice novou vyhlášku, ale poplatky za odpady navrhujeme nechat na této výši,“ uvedl jaroměřický starosta Karel Müller. V Jaroměřicích se o náklady dělí občané a město téměř spravedlivě – radnice totiž loni za každého obyvatele ještě doplácela 621 korun.

Také v Třebíči dlouho drželi stejnou cenu. Od 1. ledna 2022 se však cena navýší, sdělila tisková mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. „Částka za svoz domovního odpadu se zvýší na 840 korun za osobu za rok. Poplatek ve výši 648 korun se v Třebíči platí od roku 2014, jde tedy o zvýšení po osmi letech,“ konstatovala mluvčí.

Podobný nárůst jako v Moravských Budějovicích pocítí obyvatelé Náměště nad Oslavou, kde ze stávající pětistovky poplatek vyskočí na 720 korun. Tuto částku dosud platili občané Hrotovic, od příštího roku se jim však zvýší na 840 korun. „Jedná se o navýšení 10 korun na osobu a měsíc. Město tímto reaguje na nejen zvýšenou cenu za tunu uloženého odpadu na skládku,“ sdělila starostka Hana Škodová, která se zároveň zamyslela, že občané Hrotovic třídit umějí. „Vědí, jaký odpad, kam patří. Problém nastává, pokud je nějaké kontejnerové hnízdo přeplněné. Lidé často nejsou ochotní zajít s tříděným odpadem do jiného hnízda. Pak vznikají nevzhledná místa v okolí kontejnerů od pohozeného odpadu,“ upozornila starostka Hrotovic.

Kolik platí lidi za svoz odpadu



Moravské Budějovice – nyní 660 Kč, bude 900 Kč.



Náměšť nad Oslavou – nyní 500 Kč, bude 720 Kč.



Jaroměřice nad Rokytnou – nyní 660 Kč.



Hrotovice – nyní 720 Kč, bude 840 Kč.