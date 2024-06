Básník a měnič kalendáře. Jedna z hlavních tváří kauzy Čapí hnízdo. A právník, který obhajoval třebíčskou nemocnici v procesu záměny miminek. Až lidé půjdou volit své zástupce do Evropského parlamentu, toto jsou tři kandidáti spjatí nějakým způsobem spjatí s Vysočinou, kteří mají šanci dostat se do Bruselu.

Tomáš Zdechovský – nadporučík, básník a nejaktivnější český europoslanec

Nejostřílenějším z nich je lidovec Tomáš Zdechovský, který v europarlamentu působí už od roku 2014. A je nutné přiznat, že se v této funkci docela činí. Organizace Kverulant.org, která sleduje nejrůznější politické kauzy či problémy, ho označila za vůbec nejaktivnějšího českého europoslance. „Dosáhl sto bodů. S velkým odstupem za ním skončila Kateřina Konečná (KSČM) se 46 body,“ uvedli analytici z Kverulantu.

Zdechovský pochází z Havlíčkobrodska, žije však v Hradci Králové. Letos kandiduje na čtvrtém místě formace Spolu, která vedle jeho domovské KDU-ČSL sdružuje ještě kandidáty ODS a TOP09. Ve své agendě se věnuje například zaměstnanosti a sociální problematice či občanským svobodám. Zasazoval se v kauze Barnevernet, kdy norské úřady odebraly české matce dvě děti. Vystupoval také proti migrační politice. Několikrát navštívil například uprchlické tábory na Sicílii, přičemž tamní běžence označil za ekonomické migranty, nebo bojoval proti postihu českých řidičů, jimž se bez jejich vědomí do kamionů dostali uprchlíci.

Kampaň na záchranu Ježíška se zaměřila na děti ve školkách

Méně známý je fakt, že Zdechovský působí v aktivních zálohách s hodností nadporučíka. Kromě toho píše i básně nebo navrhuje erby a vlajky pro české obce. Proslul také jako měnič kalendáře. V roce 2011 se mu totiž do českého kalendáře podařilo prosadit jména, která v něm dříve nefigurovala. „Můj syn se jmenuje Tobiáš a mrzelo ho, že nemá kdy slavit svátek s kamarády ve školce," vysvětlil tehdy Deníku Zdechovský.

Jen v tomto prvním případě se mu spolu s Tobiášem podařilo dostat do kalendáře deset dalších jmen – mezi nimi i poměrně běžná, jako je Matyáš, Denisa, Dominika či Lea. Jejich nositelé do té doby opravdu nemohli oficiálně slavit svůj svátek.

Zdechovský také upozorňuje na různé kauzy, v nichž je podezření na zneužívání peněz z evropských fondů. Mimo jiné se angažoval i v kauze Čapí hnízdo, v níž vedle Andreje Babiše figuruje také jihlavská politička a manažerka Jana Nagyová. Ta letos také kandiduje do europarlamentu, a to na pátém místě kandidátky ANO.

Jana Nagyová – ta, která hned chtěla imunitu

Nagyová v roce 2022 zkusila štěstí v senátních volbách. Tehdy se proslavila výrokem na otázku, co by udělala jako první věc v Senátu. „Pokud by to vyšlo, vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ řekla Jihlavanka v jasné narážce na to, že jí kvůli kauze Čapí hnízdo hrozilo i vězení.

Měla však smůlu. Sice postoupila do druhého kola, v něm ale vypadla v souboji s Milošem Vystrčilem z ODS. Imunita jí nebyla souzena, zato české soudy kauzu Čapí hnízdo stále řeší.

Ondřej Dostál – od vyměněných miminek ke zpochybňování očkování

Soudu se týká i třetí zajímavá postava, kterou si Deník vybral pro tento text. Je jím právník Ondřej Dostál. Jedná se o experta na zdravotní právo, který kandiduje na druhém místě koalice Stačilo!. Ta sdružuje komunisty, Českou stranu národně sociální a Spojené demokraty-Sdružení nezávislých. Právě za poslední uskupení SD-SN kandiduje Dostál. Ten žije v Mirošově, nikoliv však v tom na Žďársku, ale na Rokycansku, kde je i zastupitelem. Nicméně k Vysočině má zajímavý vztah. Hájil totiž třebíčskou nemocnici při kauze vyměněných miminek.

U soudu v roce 2009 argumentoval například s tím, že výměna miminek podle něj rozhodně nebyla tak zdrcující, jak ji rodiče popisují. „Obě rodiny získaly nové přátele. Nechci samozřejmě říct, že kvůli novým známostem by si jiní měli měnit děti, ale všechno špatné je pro něco dobré,“ řekl Dostál s nadsázkou.

Výměna miminek: Nemocnice zaplatí 3,3 miliony korun

Poškození tehdy žádali po nemocnici odškodné dvanáct milionů korun. To ale třebíčská nemocnice Dostálovými ústy odmítala. „Každé rodině jsme ochotni vyplatit tři sta tisíc korun. Plus morální satisfakce formou veřejné omluvy,“ uvedl Dostál, jenž tři roky předtím získal cenu Talent roku udělovanou nadějným právníkům.

Obhajoba tehdy nebyla příliš účinná, byť ze dvanácti milionů nakonec spadlo odškodné 3,3 milionu korun.

Dostál později působil u Pirátů. I když v jejich týmu figuroval i mezi možnými jmény na ministra zdravotnictví, nakonec se s nimi se názorově rozešel. Zakotvil u SD-SN, což je tzv. zbytkový subjekt, který zůstal po straně Evropští demokraté. SD-SN se projevuje poměrně antisystémově. Sám Dostál například zpochybňoval očkování proti covidu a nedávno vystoupil i na demonstraci pořádané protivládním hnutím PRO.