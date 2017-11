Zda vyhrají v Účtenkovce, sledují taky hráči na Vysočině

Vysočina – FIK, DIČ, běžný nebo zjednodušený režim tržby, hodina nákupu. První kolo Účtenkovky, tedy účtenkové loterie z dílny ministerstva financí, je ve finále. Uvedené pojmy musí na účtence umět najít každý registrovaný hráč, když zadává své lístky z pokladny do systému. V republice už se stihlo zaregistrovat přes půl milionu účastníků loterie.

Účtenkovka. Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Mezi těmi, kteří jsou zvědaví, zda ve středu 15. listopadu v den prvního slosování něco vyhrají, je například Martina Veselá z Jihlavy. Přiznává, že se nechala nalákat až těsně před vypršením lhůty. V neděli systém polykal poslední účtenky, z nichž každá má šanci vyhrát až milion, nového forda či jen třeba stokorunu jako cenu útěchy.

„Zaregistrovali jsme doma o víkendu z legrace dvě účtenky. Jedna byla za nákup v Albertu a druhá v Lidlu. Dívali jsme se na pravděpodobnost, s jakou můžeme vyhrát. Je minimální. Takže větší váhu, než coby zpestření všedních dní, tomu nepřikládáme. Je to pouze legrácka,“ řekla.

S registrací jí ovšem pomáhaly dospívající děti. „Jsou přes internet šikovnější, já navíc hůř vidím a lovit čísla z účtenky se mi zdálo být nad moje síly. Dcera mi to vysvětlila a nakonec jsem zjistila, že je to vlastně úplně jednoduché. Že je to celé jen o cviku,“ přiznala.

Co by dělala s vyhraným milionem? „V dnešní době to není závratná částka. Koupila bych někde jako investici pozemek, za část bych jela s dětmi do New Yorku, to je náš sen,“ má jasno.

Lubomír Zahrádka je obchodník. V Třebíči provozuje vinotéku Ganymed kousek od Karlova náměstí. Na Účtenkovku má jasný názor. „Je to největší ptákovina, kterou Babiš vymyslel. Akorát s tím oblbuje lidi, je to pro hloupé, co nemají co na práci,“ prohlásil rezolutně.

Má plný odpadkový koš účtenek. Jestli si lístek u něj vezme každý dvacátý člověk, to je prý moc. „Často už lidi vycházejí ze dveří, když teprve leze ze zařízení účtenka. Vůbec jsem nepoznal změnu oproti dřívějšku. Pokud si někdo chce zahrát, může si přece koupit los. A copak důchodce bude hledat čísílka na účtence a někam je klapat?“ Mávl rukou Zahrádka.

Podobné zkušenosti mají například v Přibyslavi v penzionu a restauraci U Kubínů. Nevšimli si, že by od spuštění Účtenkovky přišla změna. „Lidé si obvykle berou účtenku za ubytování, protože to jim třeba proplatí zaměstnavatel. Ale jinak ne, tím je míněno pivo a jídlo,“ popsali praxi ve svém podniku.

Stejně to vnímá Josef Sankot, jenž provozuje v Pelhřimově dvě cukrárny, jednu přímo na náměstí. „Nezaznamenali jsme změnu v braní účtenek. Někde si ji odnese, naprostá většina ovšem ne,“ řekl.

To v železářství Staplast ve Žďáru nad Sázavou si všimli, že si zákazníci účtenky berou víc. „Ale určitě si je neberou všichni. Někdo to i okomentuje, řekne, že si lístek z pokladny vezme kvůli Účtenkovce,“ poznamenala tamní prodavačka Lenka Němcová.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec uvedl, že je okolo 500 tisíc zaregistrovaných hráčů, ve hře je v prvním kole přes10 milionů účtenek.

„Zatím nemám přesné statistiky, kolik hráčů je z Vysočiny. Ten zájem hodnotíme jako velmi dobrý, přičemž předem jsme si nějaké prognózy, co budou či nebudou dobrá čísla, nestanovovali,“ informoval mluvčí.

Ještě před zahájením Účtenkovky rezort financí avizoval, že má průzkum agentury STEM, podle nějž má většina Čechů zájem se loterie zúčastnit.

„Z reprezentativního vzorku 1034 osob starších 18 let se chce do hry zapojit nadpoloviční většina. Dvě pětiny dotázaných předpokládají, že budou hrát vícekrát týdně, třetina dokonce denně,“ píše se přímo na webových stránkách Účtenkovky. Tomu tedy zatím úvodní statistika registrovaných hráčů v prvním kole moc neodpovídá.

Kromě výhry milion korun se může na někoho usmát štěstí v podobě víc jak 20 tisíc dalších cen, mezi nimi je vůz Ford Focus combi v hodnotě 400 tisíc korun.

„Výhra je osvobozená od daně,“ upřesnil mluvčí Žurovec.

Ministerstvo financí si od loterie slibuje větší počet zaregistrovaných plateb u obchodníků a lepší výběr daní.