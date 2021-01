V plánu jsou nové parcely i byty. „Máme hodně starších občanů, což se odvíjí od toho, že zhruba dvacet let zde neprobíhala žádná výstavba, nestavěly se domy ani byty,“ vysvětlil starosta.

Dalešice jsou nedaleko Jaderné elektrárny Dukovany, navíc mají i dobrou občanskou vybavenost a lidé zde chtějí zůstávat. „Na úřadu zaznamenáváme velký zájem o stavební místa, máme zde moře žádostí o bydlení. Parcely jsou něco, co dlouho chybělo,“ řekl Loukota.

Městys se proto rozhodl současnou situaci řešit. A to ve velkém. „Připravujeme nové stavební místa, už máme nějaké nástřely od projektanta. V loňském roce jsme směnili pozemky se soukromým vlastníkem, čímž jsme získali možná stavební místa. Navíc jsou v územním plánu, takže jsme začali s projektovou dokumentací,“ komentoval Jiří Loukota.

Zdroj: Deník

Letos musí vedení Dalešic vyřídit všechny potřebná povolení. „Zbývá nám vyhrát papírovou válku. Pokud vše půjde dobře, v příštím roce bychom mohli kopnout do země. Zatím počítáme s třinácti až šestnácti novými parcelami, záleží, jak rozhodne zastupitelstvo,“ nastínil starosta.

U rodinných domků to neskončí. „Plánujeme také opravu historické budovy, kam by se poté měl přesunout úřad městyse. V budově kde nyní sídlí by mohly vzniknout krásné tři byty,“ plánoval Loukota.

Ani za pár let stavební ruch v Dalešicích neskončí. Pokud budou peníze, vedení plánuje další možnosti bydlení. „Nyní nás čekají velké investice, ale okolo roku 2024 bychom se chtěli pustit do opravy zchátralého objektu na náměstí. Má číslo popisné dvě a je to krásná historická budova. V ní by mohly vzniknout další čtyři bytové jednotky. Bude to v dalším volebním období, uvidíme, jestli budu ještě starosta,“ zamýšlel se Jiří Loukota