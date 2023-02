Projíždějících aut stále prý přibývalo. „Chatu jsme koupili v roce 2013. V té době byl průjezd aut asi deset za den. Od roku 2015 se to začalo rapidně zhoršovat a v době uzavření velkého mostu v centru to bylo k nevydržení. To jsme dokonce přemýšleli o prodeji,“ doplnil Šimek.

Podle něj rozhodl citový vztah k chatě a ke zdejšímu okolí. „Právě to nás nutilo počkat na zlepšení situace, které ale nepřišlo. Kdyby most zůstal pro osobní automobily zavřený, vůbec bych se tedy nezlobil. A to i navzdory tomu, že sám musím objíždět přes město,“ uvedl Šimek s tím, že už dříve upozorňoval radnici na nadměrný průjezd aut s hmotností nad dvě tuny.

Větší automobily měly přejezd přes most zakázán. Sám starosta Pavel Pacal ale už dříve uvedl, že uhlídat to nešlo. „To by tam musela stát hlídka městské policie čtyřiadvacet hodin denně, což bylo nereálné,“ namítl Pacal.

Ivan Novotný, který přes Poušov denně projížděl z Boroviny na Podklášteří, už si na uzavřený most zvykl. „Chápu ale, že spousta lidí je pořád naštvaných. Já to také nevítám, ale prostě mi to už ani nepřijde. V Třebíči teď naštěstí nejsou kolony, takže se přes centrum docela jet dá. Spíš se ale děsím toho, až se v létě na čtrnáct dní zavře ulice 9. května. To bude znamenat objížďku přes Hájek,“ zamyslel se Novotný.

Uzavřený most řešili i zastupitelé na svém zasedání na konci ledna. Opoziční uskupení Třebíč Občanům! (TO) žádalo, aby se téma mostu zařadilo do programu jednání. Radniční koalice to však odmítla a tento návrh přehlasovala. „Bude to projednávat kontrolní a finanční výbor v nejbližší době. Procesně je to takto v pořádku,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal s dovětkem, že plán činnosti pro výbory schvaluje zastupitelstvo vždy na začátku kalendářního roku.

„Všichni zastupitelé mají právo navrhnout sem body, které chtějí prověřit. Postupovat by se tedy mělo podle pravidel,“ dodal starosta.

To se ale nelíbilo členům TO. Podle nich má veřejnost právo vědět, co se s mostem vlastně stalo. „Nevidím jediný důvod, proč bychom o tom na zastupitelstvu neměli mluvit. Působí to tak, že se bojíte toho, co se zjistí. Když jsem si procházel záznamy o tom, jak jste se starali o most v Poušově, nedivím se, že to zde nechcete projednávat. V těch zprávách je napsáno, že stav mostu je havarijní a že byla zanedbána jeho údržba,“ prohlásil Aleš Novák z TO, který žádost o zařazení tohoto bodu do programu jednání podal.

Kontrolnímu výboru předsedá Milan Zeibert ze sdružení Břehy, které po komunálních volbách také skončilo v opozici. „Kontrolní výbor se sejde 8. února. Nic nebrání tomu, aby se hned ze začátku těmito materiály zabýval. Pak musí předložit výsledky zastupitelstvu,“ vysvětlil Zeibert.