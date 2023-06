Extrémně těžkého závodu se zúčastnilo asi osm set běžců. Ti závodili přímo v centru Třebíče. Běželo se kolem zámku, přes židovskou čtvrť či Hrádek.

První Gladiator Race v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Běžci zatáčejí doprava a najednou uvidí další vtípek, který na ně organizátoři vymysleli. Dál se musí potokem. „Bacha, tady je díra,“ křičí muž, který tuto partu zjevně vede. Rada přišla pozdě. V příští sekundě slečna za ním uklouzne a noří se do vody až po krk. Jednu z překážek však mají za sebou. To však ještě netuší, že je nyní čeká prudké převýšení a nahoře šplhání po hladké stěně a nošení těžkých řetězů. Zkrátka to, kvůli čemu tihle nadšenci Gladiator Race tak milují.

Gladiator Race je běžecký závod plný netradičních překážek. Člověk musí mít sílu, ale také pořádný švih. V Třebíči se tuto sobotu koná vůbec poprvé. A to díky Martinu Hoblovi, který ve městě se svými přáteli chodí na podobné akce trénovat. „Jezdím na ně různě po republice, ale i do zahraničí. Až mě jednou napadlo, že by mohl být i u nás. A tak jsem napsal organizátorovi Gladiatora Pavlu Cibulkovi, že to tady máme krásné a zároveň kopcovité. Když přijel, moc se mu tu zalíbilo,“ objasňuje Hobl prapočátky třebíčského Gladiatora. „Říkal, že je to tu jednak opravdu malebné a jednak perfektní pro závod. Dá se zkombinovat příroda, kopečky a zajímavá historie. A tak přijel ještě jednou a šli jsme na radnici. Bylo potřeba, aby celou akci podpořila, protože ten závod je opravdu velký. Mluvili jsme o tom s panem starostou, který tomu věnoval maximum. Proto se běží třeba i přes Ledovnu u baziliky. To je super,“ vykládá Hobl zatímco se připravuje na závod. Ani on samozřejmě nebude chybět na startovní čáře mezi ostatními běžci.

Těch se sjelo do Třebíče asi osm set, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Mohou si vybrat z několika typů tratí. Nechybějí ani ty dětské. Pavel Tomek, který je domácí, zvolil čtyřkilometrovou trať. „Už mám za sebou Wilsonka Race, ale gladiátora jsem ještě neběžel. Tak to chci zkusit,“ říká před startem čtyřicátník, který je vojákem z povolání.

Náročné překážky

Na účastníky čeká velmi náročný terén z kopce do kopce a mnoho roztodivných překážek. Na většině z nich je na konci zvoneček, kterého se musí závodník dotknout – jedině tak je jasné, že tento bod absolvoval. Všude kolem se tedy ozývá cinkání.

Pro začátečníky jsou překážky těžké všechny, opravdu složité jsou ale ty, kde je potřeba pevný úchop jen za pomoci prstů. Ty mnozí nezvládnou, a tak za trest musejí dělat dřepy, kliky či angličáky. Dobíhá ale většina, jen tak se nevzdává nikdo. Ani Pavel Tomek. „Běželo se skvěle, trať byla super. Překážky taky byly dobré, moc jsem si to užil. Oproti Wilsonce bylo tady méně kilometrů, ale překážky byly o to obtížnější. Nejhorší byla ta zeď na konci, kam jsem přiběhl úplně vysílený,“ popisuje v cíli Tomek, který se na Gladiator Race prý připravoval čtrnáct dní.

Do cíle dobíhají další a další závodníci. Hned za cílovou čárou na ně čekají pořadatelé s medailemi. Tady už necinkají zvonečky, ale medaile na krcích účastníků prvního třebíčského „gladiátora“.