Závislosti na počítači a mobilu? Je to jen začátek, říkají odborníci na Vysočině

Manžel býval velice společenský člověk se spoustou zájmů. Než přišel koronavirus a on přestal chodit do práce. Teď jen sedí u počítače a hraje hry. Nemyslím si, že by šlo o neškodnou zábavu. Zavře se v pokoji a nechce, aby ho někdo rušil. Rodina ho vůbec nezajímá, nemá čas na mě ani na děti. Úplně tomu propadl. Už to vůbec není ten člověk, kterého jsem znala,“ postěžovala si paní Marcela ze Žďáru nad Sázavou, která si nepřála zveřejnit své příjmení.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

„Žďár není tak velké město, skoro všichni se tu známe. Mrzí mě, že se manžel tak chová, snažím se ho dostat k nějakému odborníkovi. Ale byla bych nerada, kdyby se to dovědělo okolí. Sousedé by si o tom začali povídat a znáte to. Každý si něco přidá. Odnesly by to hlavně děti,“ vysvětlila. Případ této rodiny není ojedinělý. Nejrůznější druhy závislostí se čím dál častěji objevují u dospělých i u dětí. „V současné době se setkáváme zejména s tématem online závislostí, a to především při práci s rodinami. V podstatě téměř každá rodina, která nás kontaktuje za účelem terapeutické intervence, je nějak ovlivněna nadměrným časem věnovaným telefonu, počítači, hrám. A to jak z pozice dětí, tak v některých případech také z pozice rodičů,“ potvrdila Zdeňka Danhoferová ze žďárské pobočky Poradny pro gambling Kraje Vysočina. Vůz po smyku skončil na kolejích. Na Třebíčsku ho smetl nákladní vlak Přečíst článek › Covid a s ním spojená opatření mají na nejrůznější závislosti velký vliv. Namísto osobního setkání komunikujeme pouze prostřednictvím monitoru počítače či displeje mobilu. A to nejen s kolegy z práce či s přáteli, ale i se svými blízkými. K tomu musíme připočítat zavřená sportoviště, kina, divadla a prostory pro volnočasové aktivity. „Mnozí lidé se uchýlí k mnohdy jediné zábavě, která jim zbyla. Tím jsou online hry, a to nejen hazardní, online sázení, online hraní automatů a podobně,“ připomněla Michaela Bartoňová, poradkyně pro gambling z Jihlavy. Kontaktujte oborníky Lidé svou závislost většinou považují za krátkodobý problém. Sami sobě dokážou nalhávat, že se jí mohou kdykoliv zbavit. Když si nakonec přiznají, že potřebují pomoc, může být už téměř pozdě. „Obvykle nás kontaktují spíše blízcí člověka, který má s nelátkovou závislostí problém, než dotyčný samotný. Pokud se tento ozve sám o sobě, většinou je to v době, kdy má již velké dluhy a rozsáhlé problémy v oblasti zaměstnání a sociálních vztahů,“ potvrdila Zdeňka Danhoferová. Škola ve Strážku prázdná není, chodí do ní děti záchranářů, podívejte se Přečíst článek › V případě, že se lidé setkají se závislostí u svých blízkých, měli by co nejdříve kontaktovat odborníky. „Za největší problém považuji dlouhou dobu neřešení těchto problémů. Přitom krátká intervence na počátku závislostního chování může přinést rychlou nápravu a přecházet rozsáhlým problémům,“ podotkla Zdeňka Danhoferová. Současný stav ale může být podle odborníků teprve začátek. „Myslím, že velký příval osob majících problém s nelátkovou závislostí, teprve přijde. A to ve chvíli, kdy se svět začne vracet k normálu a bude možné a nutné vstát od počítače a vídat se osobně. V tu chvíli si dovedu představit že lidé, kteří si v době vládních opatření a zákazů vytvoří závislost, budou mít problém,“ konstatovala Michaela Bartoňová.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu