„Obnově a modernizaci zařízení se věnujeme nejen v průběhu odstávek, ale tam, kde to je technicky a bezpečnostně možné, také při provozu. Prioritou je pro nás vždy bezpečnost a spolehlivost, proto jsme s náběhem vyčkali do ukončení všech těchto prací,“ dodal Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

„Třetí výrobní blok odstavili energetici před dvanácti dny z důvodu provedení diagnostiky na jednom z vysokotlakých bezpečnostních čerpadel. Kontrolou na jednom ze tří bezpečnostních systémů energetici zjistili závadu na uložení ložiska vysokotlakého čerpadla. Následně ložisko seřídili, ověřili jeho funkčnost zkušebním chodem a čerpadlo převedli do nominálního režimu,“ informoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

