Zastupitelé budou schvalovat místa pro herny, někteří místní jsou proti

Třebíč - Novou vyhlášku o provozování hazardních her budou ve čtvrtek 9. listopadu schvalovat třebíčští zastupitelé. Pokud vyhlášku schválí, bude to pro městský rozpočet znamenat v příštím roce příjem 20 milionů korun. Radní navrhují povolit provozování hazardních her v hernách.

„Byla vybrána ta herní místa, která se osvědčila v minulosti a jsou z pohledu města vyhovující,“ stojí v podkladových materiálech. Naopak zákaz hazardních her bude nadále platit v blízkosti škol v okruhu sto metrů od objektu školy. Rovněž nebudou povolena žádná herní místa nacházející se v památkově chráněném území Unesco. „Město s ohledem na pravidla volné hospodářské soutěže je otevřeno i novým požadavkům provozovatelů a vlastníků nemovitostí. V této souvislosti i vyhovělo žádosti vlastníka nemovitosti na ulici Jaroslava Heyrovského o zařazení nového herního prostoru do vyhlášky jako místo povoleného provozování hazardních her,“ dozví se zastupitelé. S umístěním zmíněné nové herny ovšem nesouhlasí obyvatelé přilehlých nemovitostí, kteří svůj názor sdělili radnici písemně. Zda zastupitelé jejich názor vyslyší, či zda dají přednost penězům do rozpočtu, se bude rozhodovat ve čtvrtek od 16 hodin v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí. Jednání zastupitelů je veřejné. ČTĚTE TAKÉ: Energetici museli nečekaně snížit výkon reaktoru

