Právě adresa Zámek 17, dlouhé roky chátrala, byty zde byly vybydlené a podle mnohých zcela nevhodně pro žití. „Troufám si říct, že byly zcela zdevastované. Lidé, kteří zde žili navíc svým chováním bránili dalším obyvatelům aby zde mohli bydlet. Vypořádat se s tím nám trvalo dlouhých dvacet let, ale jde vidět, že tam, kde je jasně stanovený cíl a kde se jde postupnými krůčky, tak je cíl úspěšný,“ řekl starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Rekonstrukce a doslova záchrana osmi bytů vyšla město na osmnáct milionů korun, dotace z evropských fondů vyšla ve výši téměř třináct milionů. „ Jde o kulturní památku, takže jsme k tomu podle toho přistupovali. Byty jsou řešené jako dva plus kk, přičemž ke každému náleží i sklepní kóje. V červnu jsme je zkolaudovali a nyní vybíráme z uchazečů,“ doplnil vedoucí odboru správy majetku města Petr Kafka.

Zámek číslo popisné 17



- vzniklo zde osm nových bytových jednotek



- obnova vyšla na 18 020 011,- Kč



- velikostně odpovídají 2+KK, ke každému náleží sklepní kóje



- byty jsou určené především pro seniory a mladé páry a rodiny



- město je bude pronajímat na dva roky s možností prodloužení smlouvy



- do budoucna chtějí opravit i čelní trakt, rekonstrukce by mohla začít do dvou let

První nájemníci by se pak mohli nastěhovat už v srpnu. Bydlení je zaměřené na seniory a také na mladé lidi a rodiny. „Nejvíce bychom chtěli přilákat právě mladé rodiny. Bytovou jednotku jim jako město pronajmeme na dva roky s tím, že smlouvu je možné poté prodloužit. Zájemci jsou, osm bytů zaplníme úplně v pohodě,“ nastínil Vladimír Měrka.

Při obnově části zámeckého areálu využilo město i vlastní Fond rozvoje bydlení města. „Zřídili jsme speciální účet, kam jsme poslali peníze za prodej bytů na ulici Husova. Poté jsme je investovali právě do této rekonstrukce. Nemyslel jsem si, že jednou budu stát u vyřešení problému tady na zámku v čísle sedmnáct a že budeme moci ty byty dát do normálního užívání. Procházelo to totiž celou tu dobu naší prací na úřadě jako červená nit, poodhalil Měrka. V současné době má město ve vlastnictví okolo sta bytů.

Do budoucna pak město chce pokračovat s dalšími částmi. „Areál je svým způsobem příjezdní tváří Náměště, proto chceme pokračovat opravou traktu který sousedí se silnicí. Bude tam okolo osmi bytů, v přízemí byla kdysi prodejna, kterou přestavíme na další jednotku. Máme přesně schválený projekt a v příštím roce by mohlo být zahájeno výběrové řízení. Zdali to bude ale pravda, bude záležet na zastupitelstvu,“ dodal starosta.