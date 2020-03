Zápis z domu. Rodiče prvňáků do školy nemusí

Rodiče v Třebíči mohou své děti od tohoto týdne zapisovat do prvních tříd základních škol online. Po loňské novince, kdy bylo poprvé možno zapsat děti online do mateřských škol, připravila radnice online podporu i pro zápis dětí do prvních tříd základních škol.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček