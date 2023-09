Jedním z míst, kde musí uklízet psí exkrementy, je také tréninkové fotbalové hřiště. Deníku to za fotbalový klub potvrdil člen výboru Zbyněk Kincl. Tréninkové hřiště je v blízkosti parku. „Hlavní hřiště je oplocené a nikdo se tam nedostane. Ale na to tréninkové hřiště nám skutečně psi běhají a i v poslední době jsme tam nějaký exkrement našli. Naštěstí do něj ještě žádný hráč nepadl,“ přiblížil s humorem Kincl a jedním dechem dodal, že je to pro klub nepříjemná věc. „Musíme to z trávy odstraňovat. Pokud to nezvládne zavlažování nebo sekačka, udělá to správce,“ popsal.