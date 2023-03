/FOTO PAMÁTEK/ Na lipnickém hradě a jaroměřickém, telčském a náměšťském zámku děti zaplatí méně než dosud. Během sezony zde bude probíhat celá řada akcí.

Zámek Náměšť nad Oslavou. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Až Pavla Sedláčková z Hrotovic vyrazí s dětmi zase na nějaký hrad či zámek spravovaný státem, zaplatí méně. Národní památkový ústav v Českých Budějovicích (NPÚ), pod který spadá hrad Lipnice a zámky Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou, totiž pro letošek zlevnil vstupné dětem. „To víte, že mě to potěšilo. Jsme velcí turisté. V Jaroměřicích a v Náměšti jsme už byli, ale na Lipnici jsme se zatím s kluky chystali. A když to teď bude levnější, tak tam určitě vyrazíme,“ nechala se slyšet Sedláčková.

Sezona začíná již 1. dubna, přičemž ceny vstupného pro dospělé zůstávají stejné. Děti od šesti do sedmnácti let však zaplatí oproti dřívějšku jen třetinu z „dospěláckého“ vstupného. „Za hlavní prohlídkovou trasu hradu Lipnice a zámků Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou to tedy bude padesát korun za dítě,“ vysvětlila Markéta Slabová z NPÚ.

Na Lipnici se letošní akce budou odvíjet v haškovském duchu. Jaroslav Hašek pod lipnickým hradem totiž strávil posledních několik roků svého života, přičemž letos je to přesně sto let, co zde také zemřel. A na konci dubna také uplyne 140 let od jeho narození. „Postava tohoto známého spisovatele bude proto provázet návštěvníky během oblíbených nočních prohlídek,“ sdělil lipnický kastelán Marek Hanzlík s tím, že se i letos návštěvníci mohou těšit na menší akce. „Například kolínské Malé divadlo přiveze svého Psa baskervillského. A také tu budou opět předvádět svůj um kováři na druhém ročníku kovářského sympozia,“ dodal Hanzlík.

Jeho kolega Radim Petr ze zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou potěší zejména filmové fanoušky. „Po velmi častých dotazech návštěvníků i novinářů, co se na zámku natáčelo, plánujeme výrobu informační tabule. Zároveň tím vzpomeneme na více než třicetiletou spolupráci s nestorem českého filmu Karlem Vaňáskem, který zemřel v lednu letošního roku. Jeho prostřednictvím se jaroměřický zámek podílel na tvorbě desítek filmů. Za dva z nich Karel Vaňásek získal cenu Emmy. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout během návštěvy zámku,“ vysvětlil Radim Petr.

Zejména děti potěší, že se v Jaroměřicích mohou samy stát herci během školních výletů. Na červen tam totiž mají připravené prohlídky, kdy se malí návštěvníci stanou hrdiny pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda a v zámecké kuchyni si k tomu ještě upečou bramborové placky.

Telčský zámek prošel v posledních letech náročnými opravami. Pro návštěvníky proto jako odměnu za dlouhé čekání připravili dvě zcela nové trasy se zaměřením na zdejší šlechtické rody a také nový prohlídkový okruh, kde lidé zhlédnou byt posledního majitele zámku. „Kromě otevření nových prohlídkových tras plánujeme na letní prázdniny i několik kulturních akcí. V zámeckém parku se na začátku července odehraje divadelní komedie Bílá paní na vdávání, na konci srpna tu bude koncertovat skupina Kryštof,“ uvedl telčský kastelán Bohumil Norek.

V Náměšti nad Oslavou zůstávají prohlídkové trasy stejné jako dosud. „Zájemci si mohou navíc o prázdninách vybrat speciální prohlídky zaměřené na historii a výrobu tapiserií a na náměšťskou sbírku. Tu doplní výstava Příběhy psané vlnou a hedvábím,“ informoval kastelán Marek Buš.

Státní hrady a zámky na Vysočině – novinky a omezení

Ceny vstupného pro dospělé zůstávají stejné jako loni.

Děti 6 až 17 let zaplatí 30 % ceny dospělého (typicky 50 Kč), děti do 6 let mají vstup zdarma.

Senioři nad 65 let, mládež 18 až 24 let a držitelé průkazu ZTT a ZTT/P mají oproti dospělým o pětinu nižší vstupné.

Děti budou mít vstup zcela zdarma 22. a 23. dubna a 1. června.

Zámek Telč

* Tři nové okruhy od 14. července.

* V zámeckém parku se v červenci odehraje komedie Bílá paní na vdávání, v srpnu tam vystoupí kapela Kryštof.

* Od 28. července do 12. srpna se koná Folkové léto.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

* Zaměří se na filmy, které se na zámku natáčely.

* Má novou bezbariérovou pokladnu.

* V zámku se mění elektroinstalace, práce ale nemají návštěvníky nijak citelně zasáhnout. Práce probíhají už od roku 2021, celkové náklady dosáhnou asi 25 milionů korun.

Hrad Lipnice

* Sezona se ponese v duchu Jaroslava Haška. Zároveň zde návštěvníci mohou zhlédnout dvě výstavy zaměřené na architekturu, dřevomalby, v menší míře i šindelové střechy. Na zámku se odehraje představení Pes baskervillský a sjedou se tam umělečtí kováři.

* Loni se na hradě dokončila první etapa výměny šindelové střechy. Celková cena za všechny etapy dosáhne osmi milionů korun, práce ale budou rozvrženy do více letos. Letos hrad ve vlastní režii nechá natřít krytinu na věži kaple, na bráně a zvonici.

Zámek Náměšť nad Oslavou

* Speciální prohlídky zaměřené na historii a výrobu tapiserií a na náměšťskou sbírku. Výstava Příběhy psané vlnou a hedvábím.

* V sobotu 27. května se tam uskuteční svatební veletrh, poslední týden v červenci 37. ročník festivalu Folkové prázdniny a 23. září 32. ročník Zámeckého koncertu.

* Ze stavebních prací je prioritou stabilizace havarijního stavu podpěrné zdi pod francouzskou zahradou a restaurování dřevěné pavlače vstupního křídla.