Psací stroj. Lidé si pod tímto označením většinou představí šedivý Consul ze sedmdesátých let, který dříve býval v každé kanceláři. Ale stačí přijet do Valče na Třebíčsku a člověk rázem změní názor. „Podívejte se třeba na tenhle. Ten je opravdu krásný. Je na něm patrné, že má dokonce ještě secesní zdobení,“ ukazuje Eduard Hošek.

Jedná se o nejvzácnější vystavený kousek, jímž je německá Norica. „Do dnešních dnů se jich dochovalo jen asi pět kusů, vyráběly se totiž pouze dva roky. Navíc po korespondenci s německými odborníky jsem se dozvěděl, že mám nejnižší číslo na světě,“ vysvětluje sběratel. „Další dva vlastní jeden pán v Německu, třetí je vystavený v muzeu v Itálii a čtvrtý by měl být v Polsku,“ dodává Hošek.

Ten do své nové životní etapy vkročit lépe. Jeho dlouholetý sen mít vlastní muzeum se mu totiž splnil jen čtyři měsíce poté, co odešel do důchodu. Svou roli v tom zahrála i náhoda. „V prosinci jsem skončil v práci. Pětadvacet let jsem dělal ve V-Stavu právě u Valových. S panem Valou jsem se znal dobře, ale ten bohužel zemřel a s paní Valovou jsem se nikdy nepotkal. Když jsem tedy odjížděl naposledy z práce, stavil jsem se tady na zámku, abych se jí představil a aspoň takto se rozloučil,“ popisuje třebíčský sběratel svůj poslední den v zaměstnání, který mu však zcela změnil život. „A slovo dalo slovo a já zmínil to své vysněné muzeum. Paní Valové se to moc zalíbilo, za což jí moc děkuji,“ usmívá se sběratel tomu, jak přišel k vytouženému štěstí.

Psací stroj Marka Twaina

V muzeu je kolem padesáti strojů, ty nejstarší pocházejí ještě z předminulého století. „Třeba Remington Standard 7. Na tomto typu psal i Mark Twain. A zároveň to byl první psací stroj na světě, který má tabulátor. Díky tomu se daly vytvářet sloupce,“ upřesňuje Hošek.

Není to jen Mark Twain, jehož podobizna visí u určitého typu stroje. V muzeu vedle psacích strojů defilují i takové osobnosti, jako byl Rudyard Kipling, Lev Nikolajevič Tolstoj, Friedrich Nietzsche, Bohumil Hrabal či Winston Churchill. Ten si oblíbil zejména první bezhlučný stroj na světě, jímž byl Remington Standard 6. „Churchill dokonce z kanceláří nechal vyhodit všechny hlučné stroje a nechal tam nakoupit tyto šestky,“ dává Hošek k dobru další historku, která se váže k jinému vystavenému typu.

OBRAZEM: Zámek Valeč. Z trosek k památce a hotelu

Hošek o svém koníčku napsal i knihu. Tu by měl oficiálně pokřtít právě v den slavnostního otevření muzea. „Pak už budeme mít otevřeno každý víkend, a protože je v Zámku Valeč hotel, tak asi i ve dvou pracovních dnech v týdnu, aby si stroje mohli prohlédnout také hoteloví hosté,“ dodává Hošek. „Budu sem dojíždět a provázet. Lidé si budou moci na některých strojích i psát. Z výstav vím, že je o tuto činnost velký zájem. Například děti už psaní na stroji vůbec neznají,“ usmívá se vitální senior.

Jeho jediné muzeum starých psacích strojů na Moravě se otevírá v Zámku Valeč čtvrtého května. Návštěvníci v něm čekají toulky neobvyklým, ale velice zajímavým druhem historie. A kdyby snad měli doma nějaký zapomenutý starý psací stroj, mají se Eduardu Hoškovi hned ozvat – třeba si také zaslouží renovaci a následné vystavení.