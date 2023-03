/VIDEO/ Část střechy už září novotou, další část střechy a komínů je ještě potřeba zachránit před zhroucením. Zámek v Jemnici na Třebíčsku díky několikaletým opravám odolává nemilosrdnému zubu času. Současná rekonstrukce se zdárně blíží k cíli. Aspoň takové je hlášení z posledního kontrolního dne. Kompletní výměna střešních tašek bude hotová do konce října. Na zámku zároveň upravují místnosti v přízemí. V nich totiž bude v této sezóně nová výstava.

Opravy na zámku v Jemnici. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Na opětovnou návštěvu bývalého sídla šlechtického rodu Pallavicini se těší Milena Vargová. „Jako malí jsme si na zámek chodívali hrát. To ho tehdy ještě vlastnili ti šlechtici. Občas jsme je trochu zlobívali. V Jemnici žiji celý život, takže si pamatuji, jak se zámek měnil. Hodně mu ublížilo, když v něm sídlili vojáci. Jakmile odešli, začal zámek chátrat ještě víc,“ posteskla si šestaosmdesátiletá dáma.

O to více se těší, až bude středověká stavba opravená. „Dlouho jsem tam na prohlídce nebyla. Ráda se tam znovu podívám a připomenu si, co všechno se to od mého dětství změnilo. Jsem ráda, že už letos bude hotový další kus práce,“ řekla nadšeněji Vargová.

Že jde renovace podle plánu potvrdil Vojtěch Pyka z odboru investic a rozvoje města. Ten se byl na vývoj prací podívat na kontrolním dni v pátek 10. března. „Dopadlo to dobře, do října bychom chtěli mít střechu definitivně připravenou. Zámek včetně krovu byl ve velmi špatném stavu. Například praskaly staré komíny. Navíc do vnitřních prostor zatékalo, což situaci ještě zhoršovalo. Oprava právě tohle vyřeší,“ vysvětlil Pyka.

Bývalý hrad do podzimu získá ještě další novou krytinu, vikýř, hromosvod či komíny. „Třetí a čtvrtou fázi oprav děláme současně. Dohromady to vyjde na necelých sedm milionů korun. Záchrana střechy je zásadní,“ doplnil Pyka.

Jemnický zámek:

Původně šlo o hrad, ten vznikl okolo roku 1227.

Po roce 1609 se z něj stal zámek.

Do současné podoby zámek upravil šlechtický rod Pallavicini.

Ten o zámek přišel po druhé světové válce.

Poté byla v zámku ubytována armáda.

Letos se zámek dočká opravené střechy.

Celkem už Jemnice do renovace zámku investovala desítky milionů korun. Starosta Pavel Nevrkla v tom plánuje nadále pokračovat. „Jsme malé město, nemůžeme si dovolit velký jednorázový výdaj. Radši investujeme po menších částech a dlouhodobě. Spolu se střechou bude letos nová i část pokojů v přízemí a přístupová cesta. V nich totiž letos vznikne nová výstava. Návštěvníci uvidí velký model města,“ předeslal starosta.

Sezona na jemnickém zámku začne v červenci. „Chceme ho postupně dostat do veřejného života. Až bude spravená střecha, tak tam bude možné pořádat koncerty nebo svatby. Zároveň by nádvoří mohlo být součástí letního kina. A výstavami bychom mohli oživit i lovecký salon,“ popsal plány Nevrkla.