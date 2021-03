Dvoupodlažní objekt je památkově chráněný a je součástí rozsáhlého zámeckého areálu. „Když jsem nastoupil do funkce, procházeli jsme s dalšími město a definovali si podnikatelsky nevyužité prostory, tedy brownfieldy. Lze mezi ně zařadit i zámecký areál a my bychom jej chtěli znovu oživit. Navíc bývalý panský pivovar je podnikatelsky zaměřený, proto jsme se rozhodli zkusit získat dotace na obnovu brownfieldů,“ vyprávěl starosta Jemnice Miloň Slabý.

I v době covidové tak pokračují s projektem. „Dostali jsme se do národní databáze brownfieldů. Letos budeme zažádat o dotaci na projekt, vybrali jsme si architekta, který má předpřipravené podklady a do května by měl mít hotovou studii, dále musíme získat vyjádření památkářů a na podzim bychom měli vědět, zda peníze dostaneme. Pokud vše půjde dobře, příští rok na jaře by mohly začít opravy,“ nastínil Miloň Slabý.

V přízemí by mohl vznik novodobý měšťanský pivovar. „Když dobře připravíme prostory a dostanou projekt do ruky správní lidé, věřím, že to bude fungovat. V přízemí by mohl vzniknout minipivovar včetně restaurace, který buď pronajmeme nebo jej bude provozovat městská společnost. Vím, že je momentálně špatná doba, většina pivovarů má mnohdy problémy, ale myslím si, že jakmile doba pomine, tak nastane obrovský boom," mínil starosta.

Nové využití získá i prostory v patře. „Mohla by tam vzniknout expozice o historii pivovarnictví a piva v Jemnici a okolí. Máme totiž mnoho zajímavostí,“ nastínil Miloň Slabý.

Do budoucna by díky dalším dotacím mohlo vzniknout v bývalém pivovaru i ubytování. V královském městě totiž momentálně možnost přenocování chybí. „Máme ve městě spoustu zajímavostí, které lze rozdělit do tří okruhů. Pokud je chce člověk vidět, tak je to minimálně na víkend, v případě projetí cyklostezky je to i týdenní záležitost. Navíc to máme i kousek do Rakouska, do Slavonic nebo do Telče. Myslím, že kdybychom měli takovéto lákadlo spojené s pivní turistikou, pomohlo by to i k dalšímu oživení zámeckého areálu,“ doplnil starosta Miloň Slabý.